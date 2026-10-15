Entre bosques de pinos azules, arrozales y vestigios de la historia budista, Amankora inaugura una nueva etapa en dos de sus santuarios más emblemáticos en Bután, con suites renovadas y experiencias de bienestar que invitan a reconectar con la naturaleza.

Hay destinos que invitan a descubrir el mundo y otros que proponen una manera distinta de habitarlo. En Bután, donde los monasterios se aferran a las montañas y el silencio forma parte del paisaje, Amankora pertenece a esta segunda categoría. La firma de hospitalidad de lujo reabre sus lodges en Paro y Punakha tras una renovación integral que redefine la experiencia de sus huéspedes sin perder de vista aquello que la hace excepcional: la intimidad, el sentido de lugar y una conexión genuina con el entorno.

La transformación abarca desde las suites y los espacios sociales hasta una nueva generación de experiencias de bienestar, concebidas para integrar los rituales restauradores con la naturaleza y las tradiciones locales. El resultado es una invitación a explorar el reino himalayo desde una perspectiva más pausada, donde el lujo se expresa tanto en la atención al detalle como en la posibilidad de detenerse.

Paro: el arte de reconectar entre los pinos azules

A 2.250 metros de altitud, oculto entre bosques de pinos azules y bajo la presencia histórica de la fortaleza de Drukyel Dzong, del siglo XVII, Amankora Paro conserva su carácter de refugio apartado, a pesar de encontrarse a solo 20 minutos en coche del aeropuerto internacional de Bután.

Sus 24 suites han sido renovadas con nuevos suelos, techos y revestimientos de madera que dialogan con el paisaje circundante. La actualización de la iluminación, la climatización y las amenidades se acompaña de una reinterpretación de los espacios comunes, ahora con una atmósfera más residencial. El comedor y la cocina adquieren una nueva identidad, se incorpora un bar y la biblioteca se transforma en un espacio versátil para la lectura, la contemplación y las cenas privadas.

Sin embargo, es en el bienestar donde Paro revela algunas de sus novedades más interesantes. Entre los árboles, la nueva Spa House, diseñada por Kerry Hill Architects —estudio que mantiene una larga relación con Aman—, propone un santuario independiente dedicado a la recuperación física y mental. Un hammam privado, una sala de tratamientos dobles, un salón de relajación, una piscina climatizada y un jacuzzi conforman este espacio concebido para disfrutar de rituales individuales o retiros privados.

Las experiencias inspiradas en la tradición del hammam combinan vapor, exfoliación y masajes con jabones y aceites aromáticos. Desde un tratamiento de 60 minutos hasta un recorrido de medio día que incorpora un masaje corporal de 90 minutos, cada propuesta invita a desacelerar y recuperar el equilibrio.

Otra de las incorporaciones más singulares es Wild Nature Banya, una experiencia que recupera antiguas tradiciones de Europa del Este y Escandinavia en medio del paisaje butanés. Construida en madera de hemlock canadiense y situada junto a un arroyo de origen glaciar, la instalación combina el calor de la sauna con el masaje tradicional venik, realizado con ramas de roble y abedul. El ritual culmina con una inmersión en agua fría, un baño en la piscina caliente o, para quienes buscan una experiencia más elemental, un refrescante contacto con el río.

La renovación se extiende también al spa original, cuyas cinco salas de tratamientos, sauna, baño de vapor y estudio de yoga han sido actualizados. Cada sala cuenta con una terraza privada y un baño tradicional de piedra caliente, mientras que un nuevo pabellón de yoga, situado entre los pinos y con vistas al río y a la fortaleza, ofrece un escenario privilegiado para las prácticas privadas.

El arte local completa esta nueva dimensión del lodge. En la Spa House, seis artesanos butaneses trabajaron durante dos meses en piezas inspiradas en los tradicionales libros de madera del país, combinando mandalas y escrituras vinculadas con la sanación. Obras que no solo aportan identidad al espacio, sino que celebran la riqueza de una tradición artesanal transmitida a través de generaciones.

Punakha: una casa histórica entre arrozales

Más al este, el valle de Punakha ofrece una atmósfera distinta. Aquí, Amankora ocupa una casa de campo de 300 años de antigüedad, restaurada con especial cuidado y vinculada a la historia espiritual del país: perteneció a un antiguo Je Khenpo, título que corresponde al abad principal de Bután.

Rodeado de arrozales, el lodge conserva el carácter de una residencia histórica mientras incorpora las comodidades de la hospitalidad contemporánea. Sus 12 suites han sido completamente renovadas, con acabados de madera que respetan la arquitectura original y mejoras en iluminación y climatización.

La intervención en los espacios comunes busca preservar el espíritu de la casa. En la primera planta, un comedor íntimo con capacidad para 18 personas convive con un espacio comercial de la firma. En la segunda, la sala del altar original mantiene su función espiritual: un monje residente continúa ofreciendo las tradicionales bendiciones budistas. Una biblioteca renovada, una sala multimedia, un espacio de trabajo y un salón completan las áreas destinadas al descanso y la contemplación.

El bienestar adquiere también un nuevo protagonismo. La planta superior del spa incorpora tres salas de tratamientos y un estudio de yoga, mientras que la planta baja reúne instalaciones de hidroterapia que incluyen baño de vapor, jacuzzi, piscina de inmersión en agua fría y ducha de cubo. Un salón de relajación y vestuarios contemporáneos completan la experiencia.

En Punakha, la renovación no busca borrar las huellas del tiempo, sino establecer un diálogo entre la memoria del lugar y una forma de viajar en la que el confort convive con la historia, la espiritualidad y la vida cotidiana del valle.

Cinco valles, una forma distinta de descubrir Bután

Las reaperturas de Paro y Punakha adquieren un significado mayor dentro de la propuesta de Amankora, cuyo nombre une el término sánscrito aman, que significa paz, con kora, palabra dzongkha asociada a la peregrinación circular.

Desde hace más de dos décadas, la firma propone descubrir Bután a través de cinco lodges distribuidos en los valles de Paro, Thimphu, Punakha, Gangtey y Bumthang. Cada uno ofrece una perspectiva distinta del reino: desde los bosques de pinos y los enclaves históricos hasta los paisajes de gran altitud y el corazón cultural del país.

Recorrer varios de ellos permite construir un itinerario a medida, con el tiempo necesario para explorar monasterios, senderos de montaña y tradiciones locales, alternando las jornadas de descubrimiento con tratamientos restauradores y experiencias gastronómicas cuidadas.

En una época en la que el viaje de lujo se define cada vez más por la profundidad de las experiencias que ofrece, Amankora apuesta por una idea de exclusividad que va más allá de los espacios renovados. La verdadera distinción está en la posibilidad de habitar el destino con calma, descubrir sus matices y encontrar, entre montañas, bosques y antiguas tradiciones, una forma más consciente de viajar.

Amankora Paro y Amankora Punakha ya reciben huéspedes. Las reservas para estos lodges y el resto de la colección están disponibles en aman.com/resorts/amankora.