La Maison relojera retoma uno de los diseños más emblemáticos de Abraham-Louis Breguet y lo reinventa con una caja de platino, una esfera de esmalte blanco y un movimiento de cuerda manual con cuatro días de reserva de marcha.

Hay diseños que parecen estar hechos para trascender el tiempo, y el nuevo Classique Souscription de Breguet es un buen ejemplo. La Maison presenta una nueva interpretación de este histórico guardatiempo, ahora con una caja de platino que le da un aire más contemporáneo, sin perder la elegancia y la esencia clásica que lo han convertido en una de sus creaciones más representativas.

Esta versión llega después del lanzamiento de 2025, presentado en oro Breguet como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la firma. Ahora, el platino toma el protagonismo con una estética más sobria y una tonalidad plateada que resalta la pureza de sus líneas. Una propuesta para quienes aprecian la alta relojería desde una perspectiva discreta, donde los detalles y la historia detrás de cada pieza hablan por sí mismos.

Un diseño con más de dos siglos de historia

Para entender el encanto de este modelo hay que viajar hasta finales del siglo XVIII, cuando Abraham-Louis Breguet creó el reloj de bolsillo Souscription. Su propuesta destacaba por algo que hoy sigue siendo un sello de sofisticación: la sencillez. Una esfera blanca de esmalte, una sola aguja y un mecanismo pensado para ofrecer precisión y fiabilidad definían aquel diseño.

Pero su innovación no terminaba ahí. Breguet también transformó la manera de comercializar sus relojes al introducir un sistema de preventa que permitía reservar una pieza con un anticipo equivalente a una cuarta parte de su precio. Una idea adelantada a su época que le permitió organizar mejor la producción y acercar sus creaciones a nuevos clientes.

La elegancia está en los detalles

Más de 200 años después, esa misma filosofía se mantiene en el Classique Souscription 2026. Su esfera de esmalte blanco Grand Feu conserva algunos de los elementos más reconocibles de la manufactura, como los números arábigos Breguet, la minutería tipo chemin de fer y su característica aguja de punta abierta. También incorpora la firma secreta, un detalle que Abraham-Louis Breguet creó originalmente como sello de autenticidad.

La verdadera personalidad de esta nueva versión está en el equilibrio entre su apariencia clásica y la sofisticación de su construcción. La caja de platino mide 40 milímetros y enmarca una esfera limpia, en la que cada elemento tiene una función y nada parece estar de más.

Cuatro días de precisión y tradición relojera

En su interior late el calibre VS00, un movimiento mecánico de cuerda manual que ofrece una reserva de marcha de 96 horas, es decir, cuatro días completos. También cuenta con una frecuencia de 3 Hz y una espiral Nivachron, diseñada para ofrecer mayor resistencia a los campos magnéticos y a los cambios de temperatura.

Como es habitual en las creaciones de Breguet, la atención al detalle también se extiende al movimiento. Sus acabados recuperan técnicas tradicionales de la Maison, como el granallado, los tornillos de acero azulado y el guilloché Quai de l’Horloge, un motivo inspirado en la geografía de las islas de la Cité y Saint-Louis, en París.

Una pieza que conecta pasado y presente

El resultado es un reloj que conecta dos épocas sin perder su personalidad. Por un lado, rinde homenaje al ingenio de Abraham-Louis Breguet y, por otro, demuestra cómo un diseño concebido hace más de dos siglos puede seguir teniendo un lugar en la relojería actual.

Con el Classique Souscription 2026 en platino, Breguet apuesta por una elegancia que no necesita excesos: materiales excepcionales, una estética depurada y una mecánica que celebra el arte de medir el tiempo.