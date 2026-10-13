De una estancia entre las maravillas naturales de Iguazú a una experiencia de diseño en el corazón de São Paulo, Brasil destaca en la selección hotelera de la Guía Michelin 2026 y reafirma su atractivo para los viajeros que buscan lujo con identidad propia.

Hay destinos que se descubren a través de sus paisajes, otros por su gastronomía y algunos por la manera en que reciben a sus visitantes. Brasil reúne las tres experiencias y suma un nuevo argumento para conquistar a los viajeros más exigentes: su liderazgo en la selección de hoteles distinguidos con Llaves Michelin en Sudamérica.

En la edición 2026 de la guía, el país suma 22 establecimientos reconocidos, la cifra más alta entre las naciones de la región, dentro de una selección que reúne 94 hoteles en siete países sudamericanos. Más allá de los números, el reconocimiento pone el foco en una forma de viajar en la que la arquitectura, el servicio y la conexión con el destino son tan importantes como el alojamiento mismo.

La distinción adquiere especial relevancia para Brasil, un país donde la experiencia hotelera puede cambiar radicalmente de una región a otra. Desde refugios inmersos en escenarios naturales hasta propuestas urbanas que dialogan con el diseño y la vida cultural, la oferta invita a descubrir el territorio a través de sus espacios de hospitalidad.

Mucho más que lujo: la experiencia detrás de una Llave Michelin

A diferencia de las Estrellas Michelin, dedicadas a reconocer la excelencia gastronómica, las Llaves Michelin distinguen hoteles que ofrecen experiencias de estancia sobresalientes. La evaluación considera cinco criterios: arquitectura y diseño interior, calidad y consistencia del servicio, personalidad del establecimiento, relación calidad-precio y contribución al entorno.

La escala contempla tres niveles: una Llave para una estancia muy especial, dos para una experiencia excepcional y tres para una extraordinaria. El precio o la opulencia, por sí solos, no determinan el reconocimiento; la personalidad del hotel y la manera en que se integra con su destino también forman parte de la evaluación.

Esta perspectiva resulta especialmente atractiva para quienes entienden el viaje como una experiencia integral. Un hotel puede convertirse en punto de partida para explorar una ciudad, en una ventana privilegiada hacia un paisaje o en un destino en sí mismo, gracias a su arquitectura, su atmósfera y la atención a los detalles.

De la selva brasileña al diseño contemporáneo de São Paulo

Entre los nombres que ilustran la diversidad de la selección brasileña figuran dos hoteles distinguidos con tres Llaves Michelin, el máximo nivel de la clasificación.

En el sur del país, el Hotel das Cataratas ofrece una experiencia marcada por su ubicación dentro del Parque Nacional de Iguazú. Rodeado por uno de los paisajes naturales más emblemáticos de Brasil, el establecimiento permite situar la estancia en el centro de una experiencia donde la naturaleza es protagonista.

En contraste, el Rosewood São Paulo propone una inmersión en el dinamismo urbano desde el complejo Cidade Matarazzo, un proyecto que integra arquitectura, patrimonio y diseño contemporáneo. Su propuesta refleja otra faceta del lujo brasileño: la que encuentra su identidad en la cultura, la vida cosmopolita y la reinterpretación de los espacios históricos.

Ambos hoteles muestran cómo la hospitalidad de alto nivel puede adoptar personalidades distintas según el destino. En uno, el entorno natural define buena parte de la experiencia; en el otro, la arquitectura y el contexto cultural de una gran metrópoli marcan el ritmo de la estancia.

La selección nacional también abarca propiedades en destinos costeros y otras regiones del país, ampliando las posibilidades para quienes buscan combinar descanso, exploración y experiencias vinculadas con la identidad local.

Una hotelería que acompaña el auge turístico de Brasil

El reconocimiento llega en un momento favorable para el turismo brasileño. De acuerdo con cifras de Embratur, Brasil recibió 9.29 millones de turistas internacionales en 2025, un incremento del 37% frente al año anterior. Los ingresos por viajes internacionales alcanzaron los 7,860 millones de dólares, con un crecimiento anual del 7.1%.

Estas cifras reflejan el creciente interés por el país y la relevancia de una oferta capaz de responder a distintos perfiles de viajeros, desde quienes priorizan la naturaleza y las escapadas de descanso hasta quienes buscan experiencias urbanas, culturales y gastronómicas.

En este contexto, la hotelería se convierte en una pieza clave para enriquecer el recorrido. La posibilidad de elegir entre entornos naturales, destinos de playa y grandes ciudades permite construir itinerarios que van más allá de una sola experiencia y que encuentran en el alojamiento una parte esencial del viaje.

El sello brasileño del lujo

De los 22 hoteles brasileños incluidos en la selección Michelin 2026, 18 pertenecen a la Brazilian Luxury Travel Association (BLTA), organización que reúne a empresas vinculadas con el turismo de alto nivel en el país. Se trata de dos referencias independientes que, en conjunto, dan cuenta de la presencia brasileña en el segmento de la hospitalidad de lujo.

El liderazgo de Brasil no se explica únicamente por la cantidad de establecimientos distinguidos, sino también por la diversidad de experiencias que estos representan. Aquí, el lujo puede adoptar la forma de una estancia rodeada de naturaleza, una propuesta arquitectónica singular o una experiencia urbana conectada con la cultura local.

Para quienes planean su próximo viaje por Sudamérica, las Llaves Michelin ofrecen un punto de partida para explorar esa diversidad. Brasil se presenta así como un destino donde el hotel deja de ser una simple escala y se convierte en parte de la historia que cada viajero quiere vivir.

Porque, en un viaje memorable, el lugar donde uno se hospeda puede ser tan importante como todo aquello que sale a descubrir.