Reconocido con el Premio a la Excepción Mecánica, el Grande Double Sonnerie de Blancpain representa un nuevo capítulo en la historia de la alta relojería. Con dos melodías seleccionables, un tourbillon volante y un calendario perpetuo retrógrado, esta creación reúne ocho años de investigación y 21 patentes en uno de los mecanismos más complejos desarrollados por la manufactura suiza.

Hay relojes que miden el tiempo y otros que consiguen transformarlo en una experiencia. El Blancpain Grande Double Sonnerie pertenece a esta última categoría. Su reconocimiento con el Premio a la Excepción Mecánica pone en perspectiva la dimensión de una creación que desafía los límites de la ingeniería relojera y lleva la sonería tradicional a un territorio inexplorado: el de la interpretación musical.

Concebido por Marc A. Hayek, presidente y CEO de Blancpain, este proyecto nació hace ocho años con una ambición que iba más allá de desarrollar una de las complicaciones más difíciles de la relojería. La intención era crear un grande sonnerie capaz de marcar el paso de las horas mediante auténticas melodías, en lugar de las habituales combinaciones de dos tonos.

El resultado es una primicia mundial: un reloj de pulsera que ofrece dos composiciones seleccionables a través de un pulsador integrado en la caja. Por un lado, el célebre carillón de Westminster; por otro, una melodía original creada especialmente para la manufactura por Eric Singer, baterista de KISS y apasionado coleccionista de relojes. La composición, titulada Blancpain, fue desarrollada junto al tecladista Derek Sherinian y representa un encuentro singular entre la sensibilidad musical y la precisión mecánica.

El arte de hacer sonar el tiempo

La grande sonnerie ocupa un lugar privilegiado entre las grandes complicaciones relojeras. A diferencia del repetidor de minutos, que reproduce la hora cuando el propietario activa el mecanismo, esta función anuncia automáticamente el paso del tiempo mediante sonidos. Su construcción exige una arquitectura extraordinariamente compleja, capaz de coordinar martillos, gongs y mecanismos de regulación con una precisión excepcional.

Blancpain decidió elevar todavía más este desafío. El Grande Double Sonnerie utiliza cuatro notas —Mi, Sol, Fa y Si—, cada una producida por un martillo independiente, para interpretar dos melodías diferentes. Además, ofrece una ejecución sonora prolongada que incluye las cuatro cuartas partes completas cada hora.

Conseguir una musicalidad auténtica requirió un trabajo minucioso de afinación y regulación. Los relojeros utilizan tecnología láser para medir las frecuencias de vibración de los gongs y realizar ajustes microscópicos que aseguren la armonía entre las cuatro notas. El mecanismo incorpora también un regulador magnético silencioso y patentado, encargado de mantener un tempo constante sin añadir ruidos que interfieran con la sonería.

La investigación acústica llevó a Blancpain a seleccionar anillos sonoros de oro, después de evaluar distintas aleaciones, así como a desarrollar una membrana acústica integrada en el bisel para mejorar la transmisión del sonido. La búsqueda no se concentró únicamente en el volumen, sino en la claridad, resonancia y riqueza de cada interpretación.

Una arquitectura de grandes complicaciones

La doble sonería es apenas el comienzo de lo que ofrece esta pieza. Su movimiento integra también petite sonnerie, repetidor de minutos, tourbillon volante y calendario perpetuo retrógrado, configurando un conjunto de complicaciones que refleja la experiencia técnica acumulada por Blancpain a lo largo de su historia.

El calendario perpetuo fue desarrollado especialmente para este proyecto y representa una solución poco habitual en la alta relojería: en lugar de utilizar un módulo independiente, su mecanismo está completamente integrado en el movimiento. Esta arquitectura permite conservar la construcción abierta del reloj y mantener visibles sus diferentes elementos.

La fecha se indica a lo largo del perímetro izquierdo, mientras que el día, el mes y el año bisiesto aparecen en dos subesferas situadas en el lado derecho. Para facilitar su manejo, Blancpain rediseñó sus correctores patentados bajo las asas, permitiendo realizar los ajustes con la yema de los dedos, sin necesidad de herramientas.

A este conjunto se suma el emblemático tourbillon volante de la manufactura, presentado originalmente en 1989. En esta nueva interpretación, funciona a 4 Hz e incorpora una espiral de silicio, que ofrece resistencia al magnetismo y contribuye a mejorar la estabilidad cronométrica. Su construcción prescinde del puente superior tradicional, dejando completamente despejada la vista de la jaula y sus movimientos.

La belleza de la artesanía relojera

La complejidad técnica encuentra su contraparte en una ejecución estética igualmente exigente. La platina principal y los 26 puentes están elaborados en oro de 18 quilates, un material que aporta una tonalidad cálida al movimiento y requiere una especial destreza durante su manipulación.

En el taller de acabados de Blancpain, en Le Brassus, los artesanos realizan a mano técnicas tradicionales como anglage, perlage, pulido espejo, fresado con punta de diamante y cepillado lineal. Destacan los 135 ángulos interiores presentes en los componentes, un acabado que únicamente puede conseguirse mediante un meticuloso trabajo manual.

La atención al detalle también alcanza las superficies que permanecen ocultas una vez ensamblado el reloj. Una filosofía que habla de la esencia de la alta relojería: la excelencia no está únicamente en aquello que se muestra, sino también en lo que permanece reservado para quienes conocen verdaderamente el oficio.

El calibre 15GSQ está compuesto por 1,053 elementos, dentro de un conjunto de 1,116 componentes. Su desarrollo tomó ocho años y generó 21 patentes, de las cuales 13 forman parte de la construcción definitiva del movimiento.

Cada ejemplar requiere aproximadamente un año de trabajo individual por parte de uno de los dos relojeros responsables de su ensamblaje, Romain y Yoann, ambos con una larga trayectoria en la manufactura. Al concluir su labor, cada uno firma a mano la placa de oro del movimiento, un gesto que añade una dimensión personal a una creación excepcional.

Exclusividad en cada detalle

A pesar de la extraordinaria complejidad de su mecanismo, Blancpain ha buscado que el Grande Double Sonnerie sea un reloj concebido para llevarse y disfrutarse. Su caja está disponible en oro rojo u oro blanco, con un diámetro de 47 milímetros y un grosor de 14.5 milímetros. El movimiento de carga manual ofrece 96 horas de reserva de marcha, mientras que el mecanismo de sonería cuenta con 12 horas de autonomía en modo grande sonnerie.

La experiencia se extiende hasta su estuche de presentación, elaborado con madera procedente del bosque de Risoud, en el Vallée de Joux. Sus abetos de resonancia son apreciados desde hace siglos por los fabricantes de instrumentos musicales debido a sus cualidades acústicas. En esta ocasión, la madera funciona como una caja de resonancia natural que amplifica el sonido del carillón, vinculando el reloj con el patrimonio artesanal de la región.

Cada pieza puede personalizarse y su producción está limitada a únicamente dos ejemplares por año, una decisión que responde tanto a la complejidad de su construcción como al tiempo y la especialización que requiere cada movimiento.

Con el Grande Double Sonnerie, Blancpain demuestra que la innovación en alta relojería no necesariamente consiste en hacer más, sino en explorar nuevas formas de expresión a través de la mecánica. El Premio a la Excepción Mecánica reconoce precisamente esa búsqueda: la de una manufactura que ha conseguido convertir una de las complicaciones más exigentes de la industria en una experiencia donde la ingeniería, la música y la artesanía se encuentran para dar una nueva voz al tiempo.