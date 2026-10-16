De la delicadeza de Ladybird Lady B a la herencia de exploración de Fifty Fathoms, la manufactura suiza reúne en México algunas de sus creaciones más emblemáticas, donde la precisión mecánica, el diseño y la tradición artesanal convergen.

En la alta relojería, el verdadero lujo se encuentra en aquello que trasciende las tendencias: el dominio del tiempo, la precisión de un mecanismo y la capacidad de convertir la ingeniería en una expresión estética. Bajo esta visión, Blancpain participa en Maison Peyrelongue 2026 con una selección de piezas que recorre distintas facetas de su universo, desde creaciones femeninas de proporciones delicadas hasta relojes deportivos concebidos para la exploración y complicaciones mecánicas de gran sofisticación.

Fundada en 1735, la manufactura suiza presenta una propuesta que pone de manifiesto la diversidad de su legado. La selección reúne por primera vez en México la colección Ladybird Lady B, las novedades de Villeret y distintas interpretaciones de Fifty Fathoms, además de algunas de sus expresiones más extraordinarias de alta relojería.

Más que una exhibición de novedades, la presencia de Blancpain invita a descubrir cómo una casa con casi tres siglos de historia continúa explorando nuevas proporciones, materiales y soluciones mecánicas sin perder de vista los códigos que definen su identidad.

Ladybird Lady B: la elegancia de la precisión en pequeño formato

Uno de los principales atractivos de esta presentación es la llegada a México de Ladybird Lady B, una colección que retoma la historia de Ladybird, línea vinculada al desarrollo de la relojería femenina automática de Blancpain.

Su inspiración se remonta a 1956, cuando Betty Fiechter, entonces al frente de la manufactura, impulsó el desarrollo de uno de los relojes automáticos más pequeños de su época. Aquella búsqueda de precisión en dimensiones reducidas encuentra una nueva interpretación en Ladybird Lady B, donde la delicadeza estética convive con la complejidad de la mecánica tradicional.

La caja de 19 milímetros, disponible en acero inoxidable y oro rojo de 18 quilates, alberga el calibre automático de manufactura 615. Una correa de piel de becerro de doble vuelta aporta un carácter contemporáneo y permite llevar la pieza como un accesorio que dialoga con el estilo personal, sin renunciar a su naturaleza relojera.

El resultado es una propuesta que reivindica la sofisticación de los pequeños detalles y demuestra que la miniaturización también puede ser un ejercicio de excelencia técnica.

Villeret: la permanencia de la relojería clásica

La colección Villeret representa otra dimensión del universo Blancpain: aquella en la que la sobriedad formal y la complejidad mecánica encuentran un equilibrio duradero.

Entre las novedades destacan las nuevas versiones de Villeret Ultraplate con caja de 38 milímetros, que se suman a la opción de 40 milímetros. La incorporación de este tamaño amplía las posibilidades de elección sin alterar la estética depurada que caracteriza a la línea.

Los modelos con calendario completo y fases lunares ocupan un lugar especial dentro de esta propuesta. Sus indicaciones permiten apreciar el trabajo detrás de complicaciones que requieren una arquitectura mecánica capaz de distinguir la duración de los meses y contemplar los años bisiestos.

A ello se suma un sistema de correas y cierres intercambiables sin herramientas, una solución práctica que permite adaptar el reloj a distintas ocasiones. En Villeret, la innovación no busca imponerse visualmente: se integra de manera discreta a una estética concebida para permanecer.

Fifty Fathoms: un icono que evoluciona

Desde su vínculo con la exploración submarina, Fifty Fathoms ha construido una identidad propia dentro de la relojería deportiva. En Maison Peyrelongue 2026, Blancpain presenta distintas versiones de la colección en tres tamaños —38, 42 y 45 milímetros—, mostrando cómo un diseño de carácter instrumental puede adaptarse a diferentes preferencias sin perder sus atributos esenciales.

La versión de 38 milímetros destaca por su esfera negra ahumada, una elección que aporta profundidad visual y refuerza su carácter versátil. En los modelos de 42 milímetros, las cajas de acero inoxidable, titanio grado 23 y oro rojo de 18 quilates ofrecen interpretaciones distintas de un mismo lenguaje estético.

Estas versiones incorporan el calibre de manufactura 1315, reconocido por su reserva de marcha de cinco días y concebido para ofrecer robustez y precisión. La variante de 45 milímetros, por su parte, conserva una presencia más contundente, fiel al espíritu funcional que ha definido históricamente a Fifty Fathoms.

La colección también refleja el compromiso de Blancpain con la conservación de los océanos, una causa estrechamente relacionada con su historia en la relojería de buceo. Así, el legado técnico de estas piezas se vincula con una visión más amplia de la exploración y la protección del entorno marino.

Una manufactura, distintas formas de entender el lujo

La selección presentada en Maison Peyrelongue permite recorrer los distintos códigos de Blancpain: la sensibilidad estética de Ladybird Lady B, la elegancia mecánica de Villeret y el carácter técnico de Fifty Fathoms. A estas propuestas se suman creaciones de alta relojería que ponen en primer plano la complejidad de los movimientos y el trabajo artesanal detrás de cada pieza.

En conjunto, las colecciones muestran que la tradición relojera no es estática. Evoluciona a través de nuevos tamaños, materiales y soluciones funcionales, al tiempo que conserva una relación esencial con el oficio, la precisión y el diseño.

Para coleccionistas y entusiastas, Maison Peyrelongue 2026 ofrece la oportunidad de aproximarse a esta diversidad y descubrir distintas interpretaciones de una misma filosofía: crear relojes en los que el tiempo no solo se mide, sino que también se convierte en una expresión de cultura, conocimiento y estilo.

Con esta participación, Blancpain reafirma su lugar dentro de la alta relojería suiza y presenta en México un universo donde cada creación cuenta una historia distinta, unida por la búsqueda constante de excelencia mecánica y sensibilidad artística.