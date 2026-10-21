Fundada por los hermanos Aldo y Mario Magada, la Maison debuta con Patrium, una colección de relojes extrafinos de titanio, movimientos mecánicos y esferas con piedras semipreciosas que reivindica la artesanía, la autenticidad y una forma más personal de entender el lujo.

En la alta relojería, el verdadero lujo no siempre necesita llamar la atención. A veces se encuentra en la precisión de un acabado, la singularidad de una piedra natural o la posibilidad de llevar una pieza que refleje la personalidad de quien la elige. Bajo esta filosofía nace bimbu, una nueva firma suiza fundada por los hermanos Aldo y Mario Magada, que busca redefinir la relación entre el tiempo, la artesanía y la individualidad.

Con una identidad que combina raíces italianas y tradición relojera suiza, bimbu propone una visión más cercana y menos ostentosa del lujo. Su punto de partida es Patrium, una colección inaugural de relojes mecánicos fabricados íntegramente en Suiza, concebidos para quienes aprecian los detalles, la calidad de los materiales y la libertad de personalizar una pieza más allá de las tendencias.

La historia de la Maison también tiene una dimensión familiar. Aldo Magada cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en la industria relojera, durante las cuales ocupó puestos directivos en firmas como Swatch, Omega, Piaget, Breitling y Zenith. Su hermano Mario, por su parte, desarrolló su carrera profesional en el sector sanitario. Unidos por una pasión compartida por los objetos bien hechos, ambos decidieron crear una marca desde cero, inspirada en sus propios valores y en el deseo de compartir aquello que consideran esencial.

El nombre bimbu proviene del apodo con el que los hermanos eran conocidos desde jóvenes. Lejos de los códigos tradicionales de exclusividad y distancia asociados con el lujo, representa una idea de hospitalidad, autenticidad y comunidad que hoy define el carácter de la firma.

Patrium: la belleza de los detalles que no necesitan imponerse

La primera colección de bimbu toma su nombre del latín patrium, relacionado con lo paterno y lo ancestral. El concepto remite a la transmisión del conocimiento, la herencia familiar y el respeto por los oficios que han dado forma a la relojería suiza.

El diseño de Patrium parte de una silueta contemporánea de inspiración retrofuturista, desarrollada por Fabrice Gonet y Olivier Leu, de Edge Design. La caja redonda de 39 milímetros, con asas integradas y huecas, busca equilibrar una estética arquitectónica con líneas suaves y una ergonomía cuidada.

Fabricada en titanio de grado 5, la caja tiene un grosor de apenas 8.8 milímetros, una característica que refuerza su perfil extraplano. Los acabados contrastan superficies pulidas a espejo, zonas satinadas y áreas microarenadas, revelando el trabajo artesanal que requiere la manipulación de este material.

La construcción en tres partes permite apreciar la atención al detalle desde distintos ángulos, mientras que las asas huecas aportan ligereza visual y definen uno de los rasgos distintivos de la colección.

Más que recurrir a elementos decorativos evidentes, Patrium apuesta por una sofisticación que se descubre gradualmente: una propuesta en la que la complejidad técnica convive con una apariencia limpia y atemporal.

Esferas con piedras naturales: cada reloj tiene su propia personalidad

Uno de los elementos más distintivos de Patrium es la incorporación de piedras semipreciosas naturales en el pequeño contador de segundos situado a las seis en punto. Sus vetas, tonalidades e irregularidades convierten cada esfera en una composición con características propias.

La colección explora diferentes combinaciones de materiales y colores, desde el azul profundo del lapislázuli hasta el verde del jade, pasando por la turquesa, la cuarcita y la marga. También incorpora nácar blanco iridiscente y nácar de Tahití, cuya superficie oscura refleja matices cambiantes según la luz.

Estas piedras dialogan con esferas de acabado rodiado, claro u oscuro, y crean contrastes entre la precisión geométrica del diseño y la belleza orgánica de los materiales naturales.

La elaboración corre a cargo de GT Cadrans, especialista suizo responsable de las esferas. Entre sus detalles destacan una escala de minutos en relieve y los índices cerámicos con material luminiscente, elementos que aportan profundidad y legibilidad sin alterar la estética sobria del reloj.

Las agujas de horas y minutos, fabricadas por Maison Waeber, están disponibles en distintos acabados, incluidos negro, rodio y oro de 18 quilates en tono 5N. El pequeño segundero, también elaborado en oro macizo de 18 quilates 5N, añade un acento discreto que complementa la piedra natural.

Un movimiento mecánico que honra la tradición suiza

En el interior de Patrium se encuentra el calibre ETA/Peseux 7001, un movimiento mecánico de cuerda manual reconocido en la relojería suiza desde 1971. Con una altura de apenas 2.5 milímetros, su arquitectura contribuye al perfil extraplano del reloj.

Para esta colección, el calibre fue desmontado, revisado y decorado por Concepto, con sede en La Chaux-de-Fonds. El trabajo incluye acabados en tonos cobrizos y biselados realizados a mano, además de detalles decorativos que ponen en valor la construcción mecánica.

La elección de la cuerda manual también responde a una filosofía: recuperar el gesto cotidiano de dar cuerda al reloj como una forma de interacción con el objeto, en contraste con la relación más automática que suele acompañar a otros dispositivos para medir el tiempo.

La transparencia sobre la procedencia de los componentes es otro de los principios de bimbu. En lugar de presentar una manufactura ficticia, la firma colabora con especialistas independientes y proveedores suizos, reconociendo el conocimiento técnico que cada uno aporta al resultado final.

Personalización: un reloj que evoluciona con quien lo lleva

La libertad creativa es uno de los pilares de bimbu. Patrium permite combinar diferentes esferas, acabados de agujas y correas para crear una pieza que responda al estilo y las preferencias de cada propietario.

Las correas, fabricadas en Suiza por Multicuirs, están disponibles en caucho FKM, piel de becerro y piel de cocodrilo Mississippiensis, con opciones cromáticas que van del negro y el gris a tonos como el turquesa, el azul real y el verde jade.

Un sistema de intercambio diseñado específicamente para la colección permite cambiar las correas sin herramientas, mientras que una hebilla de titanio de grado 5, desarrollada en colaboración con Beauregard Manufacture, completa el mecanismo.

La personalización no se limita a la elección inicial. La marca plantea que los propietarios puedan modificar la apariencia de sus relojes con el tiempo, renovando sus combinaciones de materiales y colores según sus gustos.

Para facilitar este proceso, bimbu cuenta con un configurador que permite explorar las posibilidades de la colección y visualizar distintas combinaciones. La herramienta traduce al entorno digital una de las ideas centrales de la Maison: que un reloj no tiene por qué permanecer inalterable para conservar su valor, sino que también puede acompañar la evolución de quien lo lleva.

Una constelación de artesanos detrás de cada pieza

El desarrollo de Patrium reúne a una red de especialistas suizos en diseño, cajas, esferas, movimientos y correas. Además de Edge Design, AB Product, Concepto, GT Cadrans, Maison Waeber, Multicuirs y Beauregard Manufacture participan en la materialización de la colección.

Esta estructura refleja la inspiración de bimbu en los antiguos comptoirs relojeros del siglo XIX, espacios en los que distintos oficios colaboraban para dar vida a una pieza. En lugar de concentrar toda la narrativa en una única manufactura, la firma reconoce la contribución de cada especialista y apuesta por una producción basada en el intercambio de conocimientos.

Incluso el estuche de presentación responde a esta atención por los detalles. Creado por The Bespoke Company, con sede en París, está confeccionado en piel italiana de color azul real e incorpora espacio para varios relojes y una lupa de relojero. Lo acompaña una mochila de piel a juego que amplía su utilidad más allá de la función de resguardo.

Una nueva forma de entender el lujo

La propuesta de bimbu también se refleja en su modelo de relación con los clientes. La firma apuesta por el contacto directo, con la intención de construir vínculos personales y ofrecer una experiencia de servicio que continúe después de la compra.

Su política de precios, según explica la marca, busca mantener una relación equilibrada entre el valor del producto, los materiales y el trabajo artesanal, sin perseguir márgenes crecientes como objetivo principal.

Para Aldo y Mario Magada, la alta relojería puede ser sofisticada sin resultar distante, exclusiva sin depender de la ostentación y tradicional sin renunciar a nuevas formas de expresión.

Con Patrium, bimbu presenta algo más que su primera colección: propone una manera de acercarse al tiempo desde la libertad individual, el respeto por los oficios y la importancia de los vínculos humanos. Una visión en la que el lujo se reconoce tanto en la precisión de un movimiento mecánico como en la historia familiar que le da origen y en la posibilidad de convertir cada reloj en una expresión personal.