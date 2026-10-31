Con el Bosque de Chapultepec como telón de fondo y el horizonte de la Ciudad de México a sus pies, Thirdspace convirtió una mañana de entrenamiento en una experiencia donde el movimiento, el diseño y la vida urbana encontraron un punto de encuentro.

Hay experiencias que cambian por completo la manera de mirar la ciudad. El pasado 24 de octubre, Alexander Hotel ofreció una de ellas al llevar el bienestar hasta su helipuerto, en lo alto de Torre Virreyes. Lejos de los estudios convencionales, el espacio se convirtió en un escenario para practicar sculpt y hot Pilates, con una de las panorámicas más atractivas de la capital como acompañante.

La iniciativa, bautizada como Thirdspace, reunió a una comunidad interesada en el movimiento y el cuidado personal en un entorno donde la arquitectura contemporánea y el paisaje urbano fueron parte esencial de la experiencia. A primera hora de la mañana, cuando la ciudad apenas comenzaba a despertar, los asistentes participaron en dos sesiones de 45 minutos, programadas a las 7:30 y 8:30 horas.

Al frente de las clases estuvo AARDE, estudio ubicado en Lomas de Virreyes, que diseñó una secuencia enfocada en activar el cuerpo, fortalecerlo y favorecer la movilidad. La sesión de sculpt dio paso a una práctica de Pilates orientada a trabajar la postura y liberar tensiones. Todo ello, con el Bosque de Chapultepec extendiéndose a un costado y la Ciudad de México desplegándose en el horizonte.

Un nuevo escenario para el bienestar

En una ciudad que encuentra cada vez más formas de integrar el bienestar a su ritmo cotidiano, entrenar al aire libre y en un espacio inesperado añade una dimensión distinta a la rutina. Thirdspace parte precisamente de esa idea: crear puntos de encuentro que trasciendan los escenarios habituales y propicien nuevas formas de conexión a través de experiencias compartidas.

En Alexander Hotel, el concepto encontró una expresión singular. El helipuerto, concebido originalmente para una función muy distinta, se transformó en un espacio dedicado al movimiento, donde la vista, la atmósfera y la convivencia acompañaron cada ejercicio.

La propuesta también reflejó una manera contemporánea de entender el lujo: no únicamente a través de los espacios, el diseño o el servicio, sino mediante experiencias que aportan algo diferente a la vida cotidiana.

Marcas que comparten una misma filosofía

La jornada contó con la participación de distintas firmas vinculadas al bienestar y al estilo de vida activo. AARDE encabezó la experiencia con las sesiones de entrenamiento, mientras que Lululemon acompañó la práctica con equipamiento deportivo y obsequios para los participantes.

Momentum sumó una propuesta de sueros, y Susalia y Saudabel completaron la mañana con snacks y productos pensados para acompañar la experiencia. La colaboración entre las marcas contribuyó a crear un encuentro que fue más allá del ejercicio y puso en el centro la convivencia entre personas con intereses afines.

La hospitalidad también se vive fuera de la habitación

Ubicado en Torre Virreyes, sobre Pedregal 24, frente al Bosque de Chapultepec, Alexander Hotel ha construido una identidad alrededor del diseño contemporáneo, la privacidad y una atención personalizada. Con Thirdspace, esa visión se extiende hacia nuevas formas de disfrutar sus instalaciones y conectar con la ciudad.

La iniciativa refleja una evolución en la manera de concebir la hospitalidad de lujo: espacios que no solo ofrecen descanso, sino que también funcionan como puntos de encuentro para la cultura, el bienestar y el estilo de vida.

Porque, en ocasiones, el verdadero privilegio consiste en cambiar de perspectiva. Y pocas cosas lo consiguen mejor que comenzar el día con una sesión de Pilates sobre las alturas, mientras la Ciudad de México se despliega a los pies.