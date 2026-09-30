La conversación sobre el cuidado del planeta también puede comenzar con algo tan sencillo como ponerse los tenis y salir a correr. Bajo esta idea, BIBLIOTECA Activist Wear organizará BIBLIOTECA Run: Corre por el Planeta, un encuentro que busca vincular el deporte, el bienestar y la conservación con la acción climática.

La cita será el lunes 5 de octubre, como parte de la segunda edición de México por el Clima: Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza 2026, iniciativa que del 5 al 9 de octubre reunirá en Ciudad de México a especialistas, organizaciones, comunidades, empresas y representantes de distintas disciplinas para reflexionar sobre los retos ambientales y, sobre todo, impulsar acciones concretas.

Cinco kilómetros para comenzar el día

BIBLIOTECA Run arrancará temprano en el Jardín Escénico de Chapultepec, donde los participantes deberán registrarse a las 7:15 de la mañana para comenzar el recorrido a las 7:30.

La carrera tendrá una distancia aproximada de 5 kilómetros en circuito, pensada no solo como una actividad deportiva, sino como una oportunidad para compartir, conocer a otras personas y comenzar la semana en contacto con uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Ciudad de México.

La jornada contará además con una invitada especial: Lorena Ramírez, corredora rarámuri y reconocida ultramaratonista mexicana, cuya participación conecta el deporte de resistencia con una relación particularmente cercana con el territorio y la naturaleza.

El encuentro se realizará en colaboración con Saving Our Sharks y Fundación Pro Cuatro Ciénegas, organizaciones vinculadas con la conservación de ecosistemas y especies.

Una semana para pasar de la conversación a la acción

El BIBLIOTECA Run será apenas una de las actividades que darán inicio a una semana dedicada a replantear la relación con el planeta.

La segunda edición de México por el Clima ampliará su agenda para integrar, por primera vez, los temas de clima y naturaleza dentro de una misma conversación. El programa contempla paneles, talleres, conversatorios y encuentros alrededor de asuntos como biodiversidad, agua, transición energética, movilidad, ciudades sostenibles, alimentación, turismo regenerativo y financiamiento.

La iniciativa también busca llevar la conversación más allá de los espacios tradicionales. Durante octubre se realizarán más de 50 eventos paralelos en distintos puntos del país, mientras que los grupos de trabajo de México por el Clima continuarán desarrollando proyectos durante todo el año.

En ese contexto, una carrera de cinco kilómetros adquiere otra dimensión. El movimiento se convierte en un punto de encuentro para hablar de conservación, mientras que el bienestar personal se conecta con una conversación mucho más amplia sobre el bienestar del entorno.

Entre las voces que participarán durante la Semana de Acción se encuentran la conservacionista Cristina Mittermeier, el arquitecto Michel Rojkind, la corredora Lorena Ramírez, el explorador y filmmaker Pablo Nemo, la compositora Mati Covarrubias y el activista Jeremy Lent, además de representantes de comunidades indígenas, especialistas, emprendedores y líderes internacionales.

Una invitación a correr por el planeta

Para quienes quieran comenzar la semana desde el movimiento, BIBLIOTECA Run propone una experiencia sencilla: correr, compartir y acercarse a una causa que busca conectar las decisiones cotidianas con la conservación del planeta.

BIBLIOTECA Run: Corre por el Planeta

Fecha: lunes 5 de octubre de 2026

Registro: 7:15 a.m.

Inicio: 7:30 a.m.

Recorrido: aproximadamente 5 km en circuito

Punto de encuentro: Jardín Escénico de Chapultepec, Av. Paseo de la Reforma 111, Bosque de Chapultepec I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

La actividad será el punto de partida de una semana que busca que la conversación ambiental no se quede únicamente en las ideas, sino que encuentre formas concretas de convertirse en acción. Porque, en esta ocasión, correr no será solamente llegar a la meta: será una manera de correr por el planeta.