“Voces del Desierto” conecta diseño, conservación y deporte junto a la corredora rarámuri Lorena Ramírez, con una colección cápsula inspirada en el regreso del bisonte americano.

Hay historias que nacen en lugares extraordinarios y que, cuando encuentran nuevas formas de contarse, consiguen llegar mucho más lejos. Ese es el punto de partida de “Voces del Desierto”, la nueva iniciativa de BIBLIOTECA Activist Wear que lleva la riqueza natural de Cuatro Ciénegas al terreno de la moda, el deporte y la conciencia ambiental.

La propuesta, desarrollada junto a Fundación Pro Cuatrociénegas, REVOLTA y PANDORA A.C., busca acercar a nuevas audiencias a uno de los ecosistemas más singulares y relevantes de México, utilizando el diseño como una herramienta para generar conversación alrededor de su conservación.

Una colección con propósito

Como parte de la iniciativa, BIBLIOTECA presenta una colección cápsula limitada integrada por dos playeras y una gorra. El punto de partida creativo es una de las historias más representativas de la región: el regreso del bisonte americano y su papel en la recuperación del equilibrio natural del ecosistema.

Más allá de su propuesta estética, la colección incorpora un componente de impacto. El 20% de las ganancias será destinado a Fundación Pro Cuatrociénegas, para contribuir a sus proyectos de conservación y regeneración ambiental.

Así, cada pieza se convierte en una manera de llevar consigo una historia que habla de territorio, biodiversidad y de la importancia de proteger espacios naturales que forman parte del patrimonio de México.

Del diseño al movimiento

El proyecto dará un paso más allá de la moda el próximo 5 de octubre, cuando BIBLIOTECA participe en la corrida de apertura de México por el Clima, en el Jardín Escénico.

La actividad contará con la participación de Lorena Ramírez, corredora rarámuri reconocida internacionalmente por su trayectoria en el ultramaratón. Su presencia conecta de manera natural dos elementos centrales de la iniciativa: el vínculo con el territorio y el movimiento como una forma de transmitir un mensaje.

Con su participación, “Voces del Desierto” busca llevar la conversación sobre la conservación de Cuatro Ciénegas a nuevas comunidades y recordar que el deporte también puede convertirse en un vehículo para generar conciencia.

Una experiencia que llega al Papalote

La iniciativa continuará del 5 al 8 de octubre, cuando “Voces del Desierto” forme parte de México por el Clima: Semana de Acción, en Papalote Museo del Niño.

Durante estos días, los visitantes podrán conocer de cerca las piezas de la colección y acercarse a la historia que existe detrás de su diseño, en un espacio que busca reunir distintas perspectivas alrededor de los retos ambientales que enfrenta el planeta.

La propuesta de BIBLIOTECA se suma así a una conversación cada vez más presente en la industria de la moda: cómo transformar una prenda en algo que vaya más allá de lo estético y pueda convertirse también en un vehículo para contar historias y apoyar causas.

Moda que cuenta una historia

“Voces del Desierto” encuentra su fuerza precisamente en esa conexión. Cuatro Ciénegas deja de ser únicamente el escenario de una historia de conservación para convertirse en inspiración, mientras que el diseño, el deporte y la cultura funcionan como lenguajes para acercarla a públicos distintos.

La colección cápsula puede conocerse en el showroom de BIBLIOTECA, ubicado en Edgar Allan Poe 102, Polanco, Ciudad de México, así como a través de sus plataformas de venta.

Una propuesta que recuerda que la moda también puede mirar hacia el territorio que la inspira y convertir una pieza cotidiana en una forma de participar, aunque sea de manera simbólica, en una historia mucho más grande: la de preservar el paisaje y la biodiversidad que hacen único a México.