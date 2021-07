Texto de Emilio Farfan

No se diga más, si estás cansado de lo que ves en todos lados de versiones delivery o take out, que no pasan de ser una más entre el montón, te recomendamos que mejor dirijas tu mirada hacia una de las mejores

propuestas en cocina asiática que sigue la fórmula que ha cundido como reguero de pólvora, nos referimos a las dark kitchens.

Daniel Ovadía, y su equipo, que constantemente están creando y emprendiendo cosas con el apoyo del grupo Bull & Tank, esta vez, nos deja sorprendidos con Biang Biang un concepto innovador para aquellos que aman y siguen por donde sea a los ‘noodles’ o fideos.

Se trata de una edición totalmente novedosa al estilo callejero o street food que es esta pasta de corte plano muy larga y ancha cocinada con especies e ingredientes particulares, que sólo encuentras en ciudades tan lejanas como Pekín y otros tantos puntos de la nación china, como es la región de Xi’an.

Daniel ha introducido algunos acentos e ingredientes muy mexicanos a las recetas de estos fideos originalmente, chinos que realmente nos atrapan a los comensales nacionales, como son la birria de res, chile serrano y algunas cosillas más.

Su nombre (Biang Biang) se deriva del sonido que hace el aporreado de la pasta amasada y estirada sobre la superficie donde se elaboran. Las recetas originales traídas a México por Ovadía son inspiraciones asiáticas que llevan ingredientes y complementos como el kimchi hecho en casa, el pork belly crujiente o el pescado revolcado en cereal crujiente como se come en Singapur.

Pero en la carta de Biang Biang figuran no solamente estos fideos gruesos, sino otras especialidades más como los roujiamo o flatbread de Xi’an (versión china del sándwich), que compiten honrosamente contra las hamburguesas de short rib y guacamole, que son favoritas de muchos.

En el terreno de los postres, sólo te podemos decir que son delirantes. Entre ellos, la tarta de yuzu y los roles de canela glaseados con wasabi, algo realmente diferente.

Insistimos en que es la mejor opción oriental en delivery y take out, porque hasta sus empaques han sido diseñados especialmente para guardar intactas las temperaturas y son reciclables totalmente, algo muy de tener en consideración hoy día.

La experiencia vale mucho la pena, no lo pienses más, haz tu pedido ya al: 55 5564 5281

Para take out, puedes ordenar por teléfono y acudir a recoger tu orden en Zacatecas 139, Col. Roma norte, Ciudad de México.