La elegancia de la alta sociedad neoyorquina del siglo XIX llegará a Beverly Hills a través de una experiencia donde la moda, el arte floral y la historia se encuentran. Fleurs de Villes THE GILDED AGE, presentada en colaboración con HBO Max, convertirá Greystone Mansion & Gardens en una exposición inmersiva inspirada en los personajes, los vestuarios y la estética opulenta de The Gilded Age.

Durante ocho días, del 28 de octubre al 4 de noviembre de 2026, esta histórica propiedad abrirá sus jardines a una propuesta que reinterpretará el universo visual de la serie mediante espectaculares maniquíes vestidos con flores frescas, diseñados por destacados artistas florales de Beverly Hills.

La experiencia coincide con el estreno de la cuarta temporada de The Gilded Age, programado para el 1 de noviembre en HBO Max, y convierte la visita en una oportunidad para sumergirse en un mundo de sofisticación, creatividad y detalles inspirados en otra época.

Alta costura floral: los personajes de la serie cobran vida

Miles de flores frescas serán las protagonistas de esta exposición, en la que cada creación reinterpretará la personalidad y el estilo de los personajes más emblemáticos de la producción.

Los vestidos audaces de Bertha Russell, símbolo de su ambición y ascenso social, servirán de inspiración para una de las propuestas visuales. En contraste, la refinada elegancia de Agnes van Rhijn, el estilo delicado de Marian Brook y la mirada moderna de Peggy Scott encontrarán su expresión en diseños florales únicos.

Cada maniquí será una pieza artística en sí misma, resultado del trabajo de diseñadores locales que traducirán siluetas, texturas y códigos de vestuario en composiciones elaboradas íntegramente con flores naturales.

La exposición invita a contemplar el arte floral desde una perspectiva distinta: no solo como decoración, sino como un medio para contar historias y reinterpretar la moda de época a través de materiales vivos.

Greystone Mansion & Gardens, el escenario perfecto

La elección del recinto refuerza el carácter de la experiencia. Greystone Mansion & Gardens: The Doheny Estate comprende una mansión de aproximadamente 4,274 metros cuadrados, con 55 habitaciones, y jardines formales distribuidos en 7.5 hectáreas.

Terminada en 1928 para la familia Doheny, la propiedad forma parte del patrimonio histórico de Beverly Hills y ofrece un entorno arquitectónico que dialoga con la grandeza y la sofisticación evocadas por la serie.

Entre sus jardines y espacios históricos, los visitantes podrán descubrir las instalaciones florales, votar por su maniquí favorito y asistir a demostraciones en vivo en las que los diseñadores compartirán parte de su proceso creativo.

La propuesta también invita a recorrer los jardines con calma, disfrutar del paisaje y descubrir cómo la intervención floral transforma el carácter de una propiedad emblemática de California.

Dos veladas exclusivas para vivir el glamour después del atardecer

Además de la exposición abierta al público, Fleurs de Villes THE GILDED AGE incluirá dos eventos especiales que llevarán la experiencia a otro nivel.

The Gilded Age at Sunset | 30 de octubre de 2026

Al caer la tarde, los asistentes podrán recorrer las instalaciones florales mientras disfrutan de champaña, música en vivo y una selección de charcutería. La velada propone descubrir la propiedad y sus jardines bajo la luz del atardecer, en una atmósfera que evoca la sofisticación de las reuniones sociales de otra época.

A Gilded Age Halloween Affair | 31 de octubre de 2026

Para celebrar Halloween con una estética inspirada en el universo de la serie, esta experiencia nocturna incluirá cocteles, cena y baile en el entorno histórico de Greystone Mansion & Gardens. Una propuesta para quienes buscan una celebración distinta, donde la arquitectura, el entretenimiento y el imaginario de la alta sociedad se encuentran.

Ambos eventos ofrecen una manera diferente de acercarse a la exposición, combinando arte floral y experiencias gastronómicas en un escenario singular.

Un recorrido que une entretenimiento, diseño y patrimonio

Fleurs de Villes THE GILDED AGE forma parte de una gira nacional que llevará la exposición a seis propiedades históricas y jardines de Estados Unidos. La iniciativa continúa la trayectoria de la marca en la creación de instalaciones florales que conectan el entretenimiento con el arte y el patrimonio arquitectónico.

La colaboración también sigue el camino de otros proyectos de Fleurs de Villes inspirados en producciones televisivas, entre ellos Fleurs de Villes DOWNTON ABBEY, reconocida en los Global Entertainment Awards de 2026.

En esta ocasión, el universo de The Gilded Age encuentra una nueva forma de expresión a través de las flores, con una propuesta que invita a mirar la moda de época desde el diseño contemporáneo y a redescubrir un espacio histórico desde una perspectiva artística.

Una cita imperdible en Beverly Hills

Para quienes planean una escapada a California, la exposición ofrece un motivo adicional para incluir Beverly Hills en el itinerario. La ciudad reúne hoteles de lujo, restaurantes de alta cocina, spas y experiencias de compras en destinos emblemáticos como Rodeo Drive, además de jardines, parques y residencias históricas.

La visita a Greystone Mansion & Gardens puede integrarse en una jornada dedicada al arte, la arquitectura y la gastronomía, o convertirse en el punto central de una escapada durante la temporada de Halloween.

Fleurs de Villes THE GILDED AGE

Fechas: del 28 de octubre al 4 de noviembre de 2026.

del 28 de octubre al 4 de noviembre de 2026. Sede: Greystone Mansion & Gardens, Beverly Hills, California.

Greystone Mansion & Gardens, Beverly Hills, California. Experiencias especiales: The Gilded Age at Sunset, el 30 de octubre, y A Gilded Age Halloween Affair, el 31 de octubre.

The Gilded Age at Sunset, el 30 de octubre, y A Gilded Age Halloween Affair, el 31 de octubre. Información: fleursdevilles.com/greystone.

Entre flores frescas, vestuarios de fantasía y jardines históricos, Beverly Hills se prepara para recibir una experiencia donde la imaginación de la televisión se encuentra con el arte floral. Una invitación a descubrir el glamour de The Gilded Age fuera de la pantalla y a disfrutarlo en uno de los escenarios más evocadores de California.