Durante octubre, la ciudad californiana propone una agenda que va más allá de las compras y el glamour de Rodeo Drive, con exposiciones al aire libre, moda, alta gastronomía, artes escénicas y una espectacular muestra floral inspirada en The Gilded Age.

Hay una manera distinta de descubrir Beverly Hills cuando llega el otoño. Más allá de sus boutiques, hoteles de lujo y restaurantes reconocidos, la ciudad californiana despliega durante octubre una agenda que pone en primer plano el arte, el diseño, la gastronomía y la creatividad.

Sus jardines se convierten en galerías al aire libre, sus escenarios reciben espectáculos y sus espacios históricos se transforman para albergar experiencias que mezclan moda, flores y cultura. El resultado es una temporada que invita a recorrer Beverly Hills desde una perspectiva menos conocida y profundamente ligada a su estilo de vida.

Arte que sale de las galerías

Uno de los grandes encuentros culturales del mes será el Beverly Hills Art Show, que se celebrará los días 17 y 18 de octubre en Beverly Gardens Park.

Durante ese fin de semana, cuatro cuadras de la ciudad se convertirán en una enorme galería al aire libre con el trabajo de alrededor de 250 artistas. Pintura, escultura, fotografía, cerámica, vidrio, joyería, acuarela y técnicas mixtas formarán parte del recorrido.

La experiencia tiene además un atractivo especial para quienes disfrutan conocer el proceso creativo de primera mano: los propios artistas estarán presentes para conversar con los visitantes y compartir detalles sobre sus obras.

Música en vivo, demostraciones, propuestas gastronómicas y un Wine and Beer Garden completarán el recorrido, cuya entrada será gratuita.

La moda toma Beverly Hills

Del 10 al 12 de octubre, la creatividad cambiará de escenario con Beverly Hills Fashion Week: The Arrival Experience, en The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts.

La propuesta explora todo aquello que sucede antes de que una creación llegue al escenario y reúne moda, arte, cine y otras disciplinas creativas. El encuentro se desarrolla en colaboración con el Beverly Hills Film Festival y conecta a diseñadores y talentos de distintas industrias, entre ellas entretenimiento, bienestar, hospitalidad, medios y lujo.

Más que una tradicional semana de la moda, la experiencia propone observar el proceso creativo desde una perspectiva inmersiva.

Una cartelera para vivir la ciudad

La programación cultural también se extiende a The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, uno de los principales espacios culturales de Beverly Hills.

Octubre comenzó con la presentación de Laura Benanti: Nobody Cares, un espectáculo de comedia en solitario que combinó canciones originales y relatos personales alrededor de temas como la maternidad, la ambición y el paso del tiempo.

Del 8 al 10 de octubre será el turno de la compañía de danza contemporánea Ronald K. Brown / EVIDENCE, como parte de la temporada 2026-2027 del recinto.

Así, una visita a Beverly Hills durante el otoño puede incorporar mucho más que restaurantes y compras: también una noche de teatro, danza, música o comedia.

Una mesa al aire libre entre jardines

El 18 de octubre, la gastronomía será protagonista en Beverly Cañon Gardens con el Beverly Hills Autumn BBQ 2026.

La celebración reunirá a chefs y profesionales de la gastronomía y la mixología de Beverly Hills y California. Entre los nombres participantes estarán Wolfgang Puck y Byron Puck, de Spago Beverly Hills, además de chefs vinculados con The Maybourne Beverly Hills y otras figuras de la escena culinaria de Los Ángeles.

El formato convierte los jardines en un recorrido gastronómico con estaciones de chefs, degustaciones, barras de mixología, vinos, destilados, música en vivo y una intervención artística de Marco Gallotta.

La experiencia también tendrá un componente filantrópico: la totalidad de los recursos obtenidos mediante la subasta silenciosa será destinada a No Kid Hungry.

Flores que cuentan una historia

Si existe una experiencia capaz de resumir el encuentro entre lujo, historia y diseño que propone Beverly Hills este otoño, es Fleur de Villes: HBO’s The Gilded Age.

Del 28 de octubre al 4 de noviembre, Greystone Mansion & Gardens será escenario de una exposición floral inspirada en la estética y los personajes de la serie de HBO.

La muestra reunirá maniquíes confeccionados con flores frescas por diseñadores florales del sur de California. Cada creación estará inspirada en personajes como Bertha Russell, Agnes van Rhijn, Marian Brook y Peggy Scott, trasladando sus vestuarios y personalidad al lenguaje de las flores.

El resultado promete ser uno de los recorridos más fotogénicos de la temporada.

Un escenario histórico para una experiencia contemporánea

La elección de Greystone Mansion no es casual. Construida en 1928 como residencia de la familia Doheny, la propiedad forma parte actualmente del patrimonio histórico de Beverly Hills.

Sus aproximadamente 18 acres de jardines y arquitectura histórica han servido además como escenario para numerosas producciones cinematográficas y televisivas.

La exposición floral aprovechará precisamente esa atmósfera para establecer un diálogo entre la arquitectura de otra época y la estética contemporánea de The Gilded Age.

La muestra podrá visitarse diariamente de 10:00 a 18:00 horas, con último acceso a las 17:00.

El otro rostro del lujo californiano

La agenda de octubre revela una faceta de Beverly Hills que puede pasar inadvertida detrás de la fama de Rodeo Drive. El lujo aquí también se encuentra en la posibilidad de caminar entre jardines convertidos en galerías, descubrir nuevos creadores, sentarse a la mesa de chefs reconocidos o entrar en una mansión histórica transformada por el diseño floral.

Durante este otoño, Beverly Hills propone una experiencia en la que arte, gastronomía, moda, arquitectura e historia conviven en un mismo destino.

Es precisamente esa combinación la que permite descubrir una ciudad conocida mundialmente por su glamour desde otro ángulo: uno en el que el estilo de vida no solo se observa, sino que se recorre, se saborea y se experimenta.