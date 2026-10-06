Encontrar el vestido, compartir un desayuno, brindar con amigas, celebrar rodeados de jardines y despertar al día siguiente del “sí, acepto”. En Beverly Hills, cada etapa de una boda puede convertirse en parte de un viaje extraordinario.

Una boda puede durar unas horas, pero todo lo que sucede alrededor de ella comienza mucho antes. La búsqueda del vestido, las primeras celebraciones con amigas, las reuniones familiares, el lugar elegido para la ceremonia y hasta el brunch del día siguiente forman parte de una historia que merece disfrutarse sin prisas.

En Beverly Hills, California, esa historia puede convertirse en un viaje. La ciudad reúne hoteles de lujo, boutiques de moda nupcial, restaurantes, espacios históricos y experiencias de bienestar que permiten diseñar un wedding weekend en el que los preparativos son tan memorables como el gran día.

El vestido como punto de partida

Todo puede comenzar con una cita frente al espejo.

En el interior de L’Ermitage Beverly Hills, el showroom de Vera Wang ofrece a las futuras novias la posibilidad de explorar el universo de una de las diseñadoras más reconocidas de la moda nupcial. La experiencia puede integrarse naturalmente a una estancia en la ciudad, convirtiendo la búsqueda del vestido en el primer capítulo del viaje.

Para continuar el recorrido, Winnie Couture propone una aproximación más personalizada al bridal couture, mientras Panache Bridals suma otra alternativa para explorar siluetas, materiales y estilos antes de elegir el vestido definitivo.

Y como una boda implica mucho más que el vestido, Saks Fifth Avenue Beverly Hills permite completar el guardarropa de la celebración con zapatos, accesorios y piezas para los distintos encuentros que rodean al gran día.

Porque también hay algo especial en vestirse para cada momento que conduce al altar.

Una mañana entre café, fittings y amigas

Los preparativos pueden comenzar mucho antes de que aparezca el vestido.

Una mañana en Chaumont Bakery & Café, entre café y repostería francesa, puede ser el punto de partida para recorrer la ciudad, asistir a una prueba o simplemente compartir unas horas con las personas más cercanas.

La idea es sencilla: convertir los pendientes de la boda en experiencias.

Después del desayuno pueden llegar las boutiques, las pruebas y las compras; por la tarde, una pausa para conversar. En The Living Room at The Peninsula Beverly Hills, el tradicional afternoon tea puede convertirse en uno de esos momentos intermedios que terminan siendo tan memorables como los grandes eventos: una reunión entre amigas, un encuentro familiar o una pausa antes de continuar con la celebración.

Greystone Mansion: decir “sí” entre jardines

Cuando llega el momento de imaginar la ceremonia, Greystone Mansion & Gardens ofrece un escenario que parece creado para una celebración cinematográfica.

La propiedad, construida en la década de 1920, combina arquitectura histórica con jardines, terrazas, fuentes y escalinatas. Su amplitud permite imaginar una boda como una secuencia de momentos dentro de un mismo lugar.

La ceremonia puede dar paso a un cocktail hour en los jardines y, posteriormente, a una recepción. El entorno también ofrece distintos escenarios para fotografías de pareja y retratos con familiares y amigos.

Más que un espacio para casarse, Greystone permite construir una narrativa alrededor de la celebración: la llegada de los invitados, el momento del “sí”, el primer brindis y la fiesta que continúa después.

El lujo también está en lo que sucede después

Una vez terminada la ceremonia, la experiencia no tiene por qué detenerse.

Hoteles como The Peninsula Beverly Hills y Waldorf Astoria Beverly Hills permiten extender la celebración a través de alojamiento, gastronomía y espacios para reunirse antes y después de la boda.

En Espelette, dentro del Waldorf Astoria Beverly Hills, una copa o una experiencia gastronómica puede formar parte de ese itinerario previo o posterior al gran momento.

Para los invitados que llegan de distintas ciudades o países, el hotel se convierte además en un punto de encuentro: desayunos, preparativos, reuniones familiares y encuentros espontáneos pueden suceder bajo un mismo techo.

Un wedding weekend en lugar de una sola fecha

Quizá la mayor ventaja de pensar Beverly Hills como destino nupcial está precisamente en eso: no limitar la celebración a un día.

El viaje puede comenzar con la búsqueda del vestido y continuar con desayunos, fittings, tardes de compras, afternoon tea y encuentros con familiares y amigos. Después llega la ceremonia y, al día siguiente, un brunch para despedir a los invitados antes de regresar a casa.

Cada actividad se convierte así en una parte de la celebración.

Y es que una boda no comienza cuando la novia camina hacia el altar. Comienza con la primera decisión, con la emoción de encontrar el vestido, con el brindis previo, con las personas que llegan para acompañar a la pareja y con todos esos pequeños momentos que, con el tiempo, terminan formando parte de la historia.

Beverly Hills, el escenario para una historia que comienza antes del “sí”

Entre boutiques de alta moda, hoteles de cinco estrellas, restaurantes, jardines históricos y experiencias diseñadas para disfrutar sin prisas, Beverly Hills ofrece algo más que un escenario para una boda. Ofrece la posibilidad de convertir todo el viaje en parte de la celebración.

Porque el gran día puede durar unas horas, pero los recuerdos comienzan a construirse desde mucho antes. Y en Beverly Hills, cada desayuno, cada prueba de vestido, cada brindis y cada encuentro puede convertirse en un capítulo más de la historia que comenzó con una pregunta sencilla: ¿Quieres casarte conmigo?