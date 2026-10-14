Para la temporada de invierno 2026-2027, Aspen One colaborará con la reconocida artista brasileña para transformar la estación de la góndola Silver Queen y convertir los boletos de esquí en piezas de arte coleccionables, en una iniciativa que une naturaleza, cultura y experiencias de lujo.

Aspen amplía su vínculo con el arte contemporáneo a través de una nueva colaboración con Beatriz Milhazes, una de las artistas brasileñas más reconocidas de la escena internacional. Como parte del programa Art in Unexpected Places (ArtUP) de Aspen One, su universo de colores vibrantes, formas orgánicas y composiciones geométricas llegará a algunos de los espacios más emblemáticos de Aspen Mountain durante la temporada de invierno 2026-2027.

La alianza propone una experiencia que va más allá de las pistas de esquí: desde la intervención artística de la estación de la góndola Silver Queen hasta el diseño de los boletos y pases de temporada de Aspen Snowmass, el proyecto integra el arte a la vida cotidiana de quienes visitan este destino de montaña en Colorado.

Con esta iniciativa, Aspen One reafirma una filosofía que ha acompañado a la comunidad durante décadas: entender el lujo no solo como exclusividad y servicio, sino también como acceso a la cultura, conexión con la naturaleza y experiencias capaces de despertar emociones.

Una obra monumental en el corazón de Aspen Mountain

Uno de los principales atractivos de la colaboración será la intervención de la estación de la góndola Silver Queen, cuya fachada de vidrio se convertirá en un lienzo para la propuesta visual de Milhazes.

La instalación utilizará vinilos transparentes y translúcidos de distintos colores, adaptados a la geometría de las ventanas del edificio. El resultado será un collage de luz y color con un efecto similar al de los vitrales, que transformará la apariencia de la estación a lo largo de toda la temporada.

La obra acompañará a los visitantes durante sus recorridos de ascenso y descenso por la montaña, integrándose a una experiencia en la que el paisaje alpino y la creación artística dialogan de manera constante.

“Mi esperanza es que mi arte permita que quienes visiten Aspen Snowmass sientan algo más profundo, donde el arte y la naturaleza se encuentren como una experiencia verdaderamente humana”, expresó Milhazes en el anuncio de la colaboración.

La artista también destacó la importancia de la belleza como una forma de conexión que trasciende lo visual. “El mundo necesita poesía y belleza más que nunca”, señaló, al explicar la intención detrás de su trabajo.

Boletos de esquí que se convierten en piezas de colección

La colaboración también llegará a uno de los objetos más cotidianos de cualquier escapada a la nieve: los boletos de los remontes y los pases de temporada.

Para el invierno 2026-2027, Aspen Snowmass incorporará cinco obras de Milhazes a sus tarjetas de acceso: Flip Flop (2010), Rosa Branca no Centro (1997), A Prata e o Ouro (1997/98), Bossinha (2011) y Belezinha (2011).

Las piezas trasladarán al diseño de los pases el lenguaje visual característico de la artista, definido por círculos, formas orgánicas, superposiciones y una paleta cromática de gran intensidad. Así, un elemento funcional de la experiencia de esquí adquiere una dimensión cultural y coleccionable.

La iniciativa forma parte de una tradición de más de dos décadas, durante las cuales Aspen ha utilizado sus boletos de acceso como una plataforma para acercar el arte a visitantes de distintos lugares del mundo.

“Su uso de colores vibrantes, ritmos y energía habla un lenguaje universal que conecta con huéspedes de todo el mundo”, afirmó Dave Tanner, presidente y director ejecutivo de Aspen One, al explicar por qué la obra de Milhazes representa el espíritu de ArtUP.

Beatriz Milhazes: color, naturaleza y reconocimiento internacional

Nacida en Río de Janeiro en 1960, Beatriz Milhazes ha desarrollado una práctica artística que combina pintura, serigrafía y composiciones de gran riqueza visual. Sus obras incorporan referencias a la arquitectura barroca brasileña, la naturaleza y los ritmos de la vida cotidiana, elementos que encuentran un punto de encuentro con el entorno montañoso de Aspen.

Su trayectoria incluye participaciones en importantes encuentros internacionales, como la Bienal de Venecia, la Bienal de São Paulo y Carnegie International, además de exposiciones en instituciones como Fondation Beyeler, Tate St Ives y el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, donde presentó una exposición individual en 2025.

Su trabajo forma parte de colecciones de instituciones como el Museum of Modern Art (MoMA), el Centre Pompidou de París, Tate Modern de Londres y el propio Guggenheim.

Para Marc Glimcher, presidente y director ejecutivo de Pace Gallery, que representa a la artista, la colaboración con Aspen One también supone una oportunidad para llevar su lenguaje pictórico a una escala arquitectónica.

Glimcher destacó que Milhazes ha explorado durante más de dos décadas la integración de la pintura en espacios públicos monumentales, con proyectos realizados en ciudades como São Paulo, Viena y París, además de intervenciones en Japón.

Aspen: un destino donde el arte forma parte del viaje

La iniciativa se inscribe en el concepto de The Aspen Idea, una filosofía que promueve la integración del arte, la cultura, el bienestar físico y el desarrollo intelectual en la vida cotidiana.

A través de ArtUP, Aspen One busca acercar el arte contemporáneo al público fuera de los espacios tradicionales de exposición. En lugar de limitarse a museos y galerías, las obras aparecen en lugares inesperados, como estaciones de montaña y objetos asociados a la experiencia de esquiar.

Esta visión complementa la oferta de Aspen, un destino reconocido por sus cuatro montañas —Aspen Mountain, Snowmass, Aspen Highlands y Buttermilk—, así como por su propuesta hotelera de lujo, gastronomía, vida cultural y actividades al aire libre.

La colaboración con Milhazes representa una nueva expresión de esa identidad: una invitación a descubrir la montaña desde otra perspectiva, en la que el diseño, el arte y el paisaje se convierten en parte de la experiencia de viaje.

Durante el invierno 2026-2027, quienes visiten Aspen Snowmass encontrarán así una nueva forma de relacionarse con el destino: no solo a través de sus pistas y panorámicas, sino también mediante una propuesta artística que transforma espacios cotidianos en escenarios de contemplación y descubrimiento.