El icónico destino de Colorado conmemorará ocho décadas desde su apertura con cinco días de festejos, actividades especiales y propuestas que rendirán homenaje a su legado en sus cuatro montañas durante la temporada 2026-2027.

Hay destinos que se convierten en clásicos y Aspen Snowmass es, sin duda, uno de ellos. Con ocho décadas de historia, paisajes de montaña y una cultura del esquí que ha marcado generaciones, este rincón de Colorado se prepara para celebrar su 80.º aniversario con una temporada de invierno que promete combinar nostalgia, tradición y experiencias memorables.

Desde su apertura en 1946, Aspen Snowmass ha construido una identidad que va mucho más allá de las pistas. Para conmemorar este recorrido, durante la temporada 2026-2027, el destino organizará distintas actividades en sus cuatro montañas: Aspen Mountain, Snowmass, Aspen Highlands y Buttermilk, invitando a visitantes y amantes de los deportes de invierno a formar parte de esta celebración.

Cinco días para celebrar el espíritu de Aspen

Uno de los momentos centrales del aniversario será Wintersköl / 80th Anniversary Weekend, que tendrá lugar del 10 al 14 de diciembre de 2026. Durante cinco días, Aspen se llenará de música, encuentros y tradiciones que reflejan el espíritu de este destino.

Entre las actividades programadas destacan el Ski Uniform Fashion Show, la proyección de la película Aspen Extreme , música en vivo, fiestas en la montaña, desfiles con antorchas y un espectáculo de fuegos artificiales. Una agenda pensada para celebrar tanto la historia del esquí como el estilo de vida que ha convertido a Aspen en uno de los destinos invernales más reconocidos de Estados Unidos.

Un viaje por ocho décadas de historia

El aniversario también será una oportunidad para descubrir el pasado de Aspen Snowmass a través de experiencias diseñadas para conectar a los visitantes con sus raíces.

Durante toda la temporada habrá instalaciones fotográficas, publicaciones con relatos e imágenes de archivo, postales con fotografías históricas y máquinas de stickers coleccionables distribuidas en las cuatro montañas. Una de las propuestas más especiales será una cabina fotográfica instalada dentro de una góndola original, que permitirá llevarse un recuerdo diferente de la visita.

Además, quienes quieran conservar un pedacito de esta celebración podrán descubrir una colección especial de aniversario, integrada por gorras, camisetas y una chamarra conmemorativa con la leyenda Since 1946 .

¿Cuándo comienza la temporada de esquí 2026-2027?

Las primeras pistas abrirán el jueves 26 de noviembre de 2026 en Aspen Mountain y Snowmass. Por su parte, Aspen Highlands y Buttermilk comenzarán a recibir visitantes el 12 de diciembre.

Con esta programación, Aspen Snowmass no solo celebra 80 años de historia, sino también la evolución de un destino que ha sabido mantener su esencia mientras continúa renovando su propuesta para viajeros de todo el mundo.

La temporada 2026-2027 será una invitación a vivir la montaña desde distintas perspectivas: deslizarse por sus pistas, descubrir sus tradiciones, disfrutar de su ambiente y formar parte de una celebración que honra ocho décadas de recuerdos. Porque en Aspen, el invierno no solo se vive: también se convierte en parte de la historia.