El rosa volvió a ser protagonista de una velada en la que la gastronomía se convirtió en un vehículo de solidaridad. Por séptimo año consecutivo, Dinner in Pink reunió a reconocidos exponentes de la cocina mexicana en una cena con causa celebrada el pasado 1 de octubre en el Hotel Marquis Reforma, en el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama.

La experiencia estuvo marcada por el talento de cuatro chefs invitadas —Pía Quintana, Mariana Valencia, Lucía Cañas y Mara Carrillo—, quienes compartieron cocina con Josué Rodríguez, chef ejecutivo del hotel y anfitrión de la noche. Juntos crearon un menú degustación inspirado en distintas tonalidades del rosa, concebido como un homenaje a la resiliencia, la fuerza y la vida.

Una experiencia gastronómica con propósito

La cena comenzó con un aguachile rosa de callo de hacha, creación de Pía Quintana, acompañado por Romance Château de Berre. Le siguió un tamal de betabel con costilla de cerdo St. Louis ahumada, espuma de nogada y camelina, propuesta de Mariana Valencia.

El tercer tiempo estuvo a cargo de Lucía Cañas, quien presentó filete de salmón al mezquite en costra de longaniza de Valladolid, acompañado de salsa aurora, citronette y hojas frescas.

Para el plato fuerte, Josué Rodríguez presentó diezmillo cocinado a baja temperatura durante seis horas, acompañado de mole rosa de piñón, ensalada de quelites, hongos silvestres y chilacayote caramelizado.

El cierre dulce llegó de la mano de Mara Carrillo con un Ispahan acompañado de sorbete de frambuesa, acompañado de un Crémant de Loire Rosé.

Cada tiempo fue acompañado por una selección de vinos y bebidas que complementaron la propuesta gastronómica y elevaron una noche pensada para celebrar el sabor con un propósito mayor.

Una cena que se convierte en apoyo

Más allá de la experiencia culinaria, Dinner in Pink tuvo como objetivo recaudar fondos para Fundación ALMA, organización que desde 2009 trabaja para brindar cirugías de reconstrucción mamaria y prótesis externas a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama en México, bajo la dirección de la Dra. Rina Gitler.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la subasta con causa, conducida por Memo Martínez, quien invitó a los asistentes a participar por estancias, piezas de arte, viajes y experiencias exclusivas.

El resultado fue una recaudación de 831 mil pesos, destinada a continuar apoyando la labor de Fundación ALMA y a generar nuevas oportunidades de recuperación física y emocional para mujeres que han enfrentado esta enfermedad.

Gastronomía con impacto

Dinner in Pink demuestra que una experiencia gastronómica puede trascender la mesa. El encuentro reunió a chefs, marcas, aliados y comensales alrededor de una causa que encuentra en la hospitalidad una poderosa herramienta de transformación.

La séptima edición contó con el respaldo de Agua Franca, Anfitrión de Vinos, Dolores Premium, Goyos, EssilorLuxottica, Gapa Foodservice, Koblenz, Lillet L’aperitif, Mezcal Destreza, Persol y Tequilife, cuya participación contribuyó a hacer posible una noche en la que cada platillo, cada copa y cada aportación tuvieron un propósito.

Así, entre sabores, vinos y encuentros, Dinner in Pink volvió a demostrar que el lujo también puede encontrar su expresión más valiosa en la posibilidad de compartir, ayudar y transformar vidas.