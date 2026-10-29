Con obras de Colección Serpentina y Prince Láuder, el resort integró escultura en papel y collage a sus espacios, acercando a sus huéspedes al arte contemporáneo mexicano.

El arte contemporáneo mexicano encontró un espacio inesperado entre el diseño, la arquitectura y la hospitalidad de lujo en Waldorf Astoria Riviera Maya. A través de Casa Abierta, el resort convirtió su lobby y sus áreas de encuentro en una galería viva donde los huéspedes pudieron acercarse a dos propuestas creativas: las esculturas de papel de Colección Serpentina y los collages de Prince Láuder.

El primer capítulo de esta plataforma cultural concluyó el 23 de octubre de 2026, después de varios meses en los que ambas propuestas transformaron los espacios comunes de la propiedad en escenarios para la contemplación y el diálogo artístico. La iniciativa también coincidió con el aniversario del resort, ubicado frente a las aguas del Caribe mexicano.

El papel como materia escultórica

Desde marzo de 2026, Colección Serpentina llevó al resort una exploración del papel como material artístico. El estudio, cofundado por el diseñador industrial Jesús Rentería Franco, desarrolla una técnica artesanal que consiste en enrollar y moldear tiras de papel a mano hasta convertirlas en piezas tridimensionales.

El resultado combina color, volumen y textura para reinterpretar elementos asociados con el imaginario popular mexicano desde una perspectiva contemporánea. Durante su residencia, el lobby albergó obras como Vanitas Cabezas, Vasija Origami, Guajes, Jarrones y Alebrije.

Entre las piezas expuestas también destacó Mesa Obsidiana, una creación que formó parte de la exhibición del Museo Internacional del Barroco, en Puebla. La trayectoria de Rentería Franco incluye presentaciones en instituciones como el Museo de Arte Moderno, el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) y el Museo Franz Mayer, además de la MoMA Store de Nueva York.

La presencia de Colección Serpentina permitió incorporar al entorno del resort una propuesta en la que la manufactura artesanal y el diseño contemporáneo dialogan con la riqueza visual de México.

Prince Láuder: retratos, imágenes y nuevas narrativas

La segunda residencia estuvo a cargo de Prince Láuder, nombre artístico de Carlos Guerrero, artista visual nacido en Ciudad de México en 1992. Su trabajo combina pintura, fotografía y collage para construir composiciones que exploran la identidad, la belleza y las posibilidades expresivas de la imagen.

Con formación en filosofía y estética por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Láuder desarrolla un lenguaje visual en el que la acumulación de elementos se convierte en composiciones de apariencia geométrica. Sus obras invitan a observar los retratos más allá de su dimensión estética y a descubrir nuevas lecturas a partir de la superposición de imágenes.

En Casa Abierta presentó piezas como He conocido la razón, Era verdad y Contraste D. Su trabajo ha recibido reconocimiento en el ámbito creativo: en 2025 obtuvo el Premio a la Innovación de Esquire México y fue incluido entre los 100 artistas de collage destacados en la publicación Mix and Match: Exploring Contemporary Collage.

El cierre de la residencia contó con la presencia del artista, quien recorrió la exposición junto con los invitados y compartió detalles de su proceso creativo, desde la concepción de las piezas hasta su resolución final. El encuentro ofreció una aproximación directa a las decisiones, referencias y técnicas que intervienen en su obra.

Una nueva forma de integrar el arte a la hospitalidad

Más que presentar exposiciones temporales, Casa Abierta propone incorporar el arte a la experiencia cotidiana de un resort. La iniciativa invita a descubrir las obras durante la estancia, propiciando un acercamiento espontáneo a las prácticas creativas contemporáneas y a sus autores.

Esta apuesta forma parte de una visión más amplia de Waldorf Astoria Riviera Maya, donde el diseño, la gastronomía y el bienestar se integran a una experiencia de hospitalidad frente al mar. La propiedad, exclusiva para adultos y con una propuesta todo incluido, cuenta con 173 habitaciones y suites con vista al océano, un spa inspirado en la filosofía de la ceiba y una oferta gastronómica que incluye los restaurantes Malpeque, Chaya y Ja’o.

Junto con iniciativas como Mesa Abierta, dedicada a conectar a los visitantes con la gastronomía, Casa Abierta amplía la propuesta cultural del resort y establece un vínculo con artistas y expresiones creativas de México.

Con la conclusión de este primer capítulo, el proyecto deja como punto de partida una manera distinta de experimentar el arte durante un viaje: no solo como una visita a una exposición, sino como parte del entorno, la conversación y la experiencia de hospitalidad en el Caribe mexicano.