La Maison presenta dos nuevas ediciones de su emblemático Time Pyramid, una en oro rojo de 18 quilates y otra en platino 950. Con una estructura mecánica tridimensional, detalles en ágata natural y una producción limitada a ocho ejemplares por versión, estas piezas celebran la precisión y el savoir-faire relojero.

En el universo de la alta relojería, la belleza no solo se mide por la estética de una pieza, sino también por la complejidad de aquello que sucede en su interior. Bajo esta premisa, Arnold & Son presenta dos nuevas interpretaciones del Time Pyramid, una creación que convierte la ingeniería mecánica en una auténtica expresión artística.

Fiel a su herencia relojera y a su búsqueda constante de precisión, la Maison británica con manufactura suiza introduce dos versiones de 42.5 milímetros: una elaborada en oro rojo de 18 quilates y otra en platino 950. Ambas ediciones están limitadas a tan solo ocho ejemplares, lo que refuerza su carácter exclusivo y su atractivo para los coleccionistas.

Uno de los elementos más distintivos de esta nueva propuesta es la incorporación de ágata natural en la esfera y el fondo de la caja. La versión en oro rojo apuesta por la intensidad del ágata roja, mientras que la edición en platino incorpora una tonalidad azul que evoca la profundidad del océano y los paisajes cósmicos. Cada piedra posee vetas y matices propios, por lo que ninguna pieza es exactamente igual a otra.

Una arquitectura mecánica que desafía lo convencional

El Time Pyramid encuentra inspiración en los relojes de precisión de principios del siglo XIX y en los antiguos relojes de péndulo esqueleto británicos. Su diseño tridimensional permite contemplar el movimiento desde distintos ángulos, convirtiendo cada componente en parte de una composición visual cuidadosamente equilibrada.

En su interior late el calibre A&S1615, un movimiento de cuerda manual desarrollado y fabricado por Arnold & Son. Su disposición vertical, construida alrededor de un eje que conecta las seis y las doce horas, rompe con la arquitectura tradicional de los mecanismos relojeros y da vida a su característica estructura piramidal.

La transparencia es protagonista. La esfera de horas, elaborada en una lámina de ágata de apenas 0.4 milímetros de grosor, permite apreciar parcialmente el anillo de los segundos situado debajo. En la parte superior, el volante queda expuesto bajo un puente triangular, mientras que los distintos puentes, ruedas y engranajes revelan la complejidad del movimiento.

Precisión que se convierte en arte

Más allá de su atractivo visual, el Time Pyramid destaca por sus prestaciones mecánicas. El calibre A&S1615 integra dos indicadores independientes de reserva de marcha, cada uno asociado a uno de sus barriletes. En conjunto, ofrecen una autonomía de hasta 90 horas.

Su manufactura también refleja los códigos de la alta relojería: puentes biselados a mano, flancos pulidos, decoración Côtes de Genève, ruedas doradas o rodiadas y tornillos azulados con cabezas pulidas a espejo. Cada acabado contribuye a resaltar la arquitectura del movimiento y la interacción entre los metales preciosos y las superficies minerales.

La caja, de 42.5 milímetros de diámetro y 10.72 milímetros de grosor, se complementa con cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflejos y correas de piel de aligátor cosidas a mano. La versión en oro rojo incorpora una correa marrón ámbar, mientras que la de platino apuesta por el azul intenso. Ambas cuentan con hebillas de espiga a juego con el material de la caja y ofrecen una resistencia al agua de hasta tres bares.

Con estas dos nuevas interpretaciones, Arnold & Son reafirma su capacidad para transformar la precisión mecánica en una experiencia estética. El Time Pyramid no es únicamente un instrumento para medir el tiempo: es una pieza donde la geometría, los materiales naturales y la ingeniería convergen en una creación concebida para trascender las tendencias y ocupar un lugar especial en las colecciones de alta relojería.