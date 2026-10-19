En el universo de la Alta Relojería, medir el tiempo también puede convertirse en un espectáculo. Arnold & Son presenta dos nuevas versiones de su DSTB Stop-Seconds, una creación que recupera el legado de los cronómetros navales del siglo XVIII y lo traduce en una pieza contemporánea donde la ingeniería, la historia y el diseño se encuentran.

Disponibles en oro rojo de 18 quilates y platino 950, estas nuevas ediciones destacan por una complicación poco común: los llamados segundos muertos, un mecanismo que permite que el segundero avance mediante saltos precisos de un segundo, en lugar del movimiento continuo habitual. El resultado es una esfera que convierte cada instante en una demostración visible de precisión mecánica.

La exclusividad también forma parte de su atractivo. Arnold & Son producirá únicamente 18 ejemplares de cada versión, con dos identidades estéticas: Cliff Grey, en oro rojo, y Kingsand, en platino.

Una complicación que cuenta una historia

Para entender el carácter del DSTB Stop-Seconds hay que volver al siglo XVIII, cuando el relojero británico John Arnold dedicó buena parte de su trabajo a desarrollar instrumentos capaces de medir el tiempo con la máxima exactitud en alta mar.

En aquella época, la precisión horaria era fundamental para que los navegantes pudieran calcular su posición geográfica. Un error de apenas un segundo respecto a la hora de referencia de Greenwich podía representar una diferencia de cientos de metros al determinar la longitud.

Inspirada en esa tradición, la colección DSTB —siglas de Dial-Side True Beat— deja a la vista el mecanismo de los segundos muertos sobre la esfera. Sus puentes de oro y un elemento de acero azulado con forma de ancla aportan profundidad visual, mientras que el segundero marca cada avance con un salto definido.

La nueva versión incorpora, además, una función de parada del segundero. Al tirar de la corona, la manecilla se detiene para permitir ajustar la hora con mayor exactitud. Aunque su funcionamiento resulta sencillo para quien lleva el reloj, detrás de esta acción hay un mecanismo diseñado para detener y reactivar el segundero sin comprometer su precisión.

Dos versiones, dos personalidades

La primera interpretación combina una caja de oro rojo 5N de 18 quilates con una esfera arenada en tono Cliff Grey, inspirada en los acantilados de Cornualles, la región inglesa vinculada con los orígenes de John Arnold. La correa de piel de aligátor en gris cálido mantiene esa conexión cromática y refuerza el carácter sobrio de la pieza.

La segunda versión apuesta por el platino 950 y una esfera en tono Kingsand, cuyo nombre remite a los colores de las platinas de latón que Arnold utilizaba en sus movimientos históricos. La correa de piel de aligátor azul tinta introduce un contraste elegante con la caja y la esfera.

Ambos modelos tienen una caja de 42 milímetros, subesferas cóncavas de ópalo blanco e índices romanos. A través del fondo de cristal de zafiro también es posible observar el movimiento automático de manufactura, incluida su masa oscilante de oro de 22 quilates y los acabados artesanales de sus componentes.

Ingeniería suiza con acabados artesanales

En el interior de ambas piezas trabaja el calibre automático A&S6303, desarrollado y fabricado por Arnold & Son. Ofrece una reserva de marcha de 55 horas y una frecuencia de 28,800 alternancias por hora, características que acompañan la complejidad de su mecanismo de segundos muertos y la función de parada.

Los detalles también forman parte de la experiencia: puentes con decoración Côtes de Genève radiales, biselados y pulidos a mano, tornillos azulados y una platina perlada. Son acabados que revelan el trabajo artesanal detrás de una pieza cuyo atractivo no se limita a su apariencia exterior.

Con una resistencia al agua de hasta 30 metros, el DSTB Stop-Seconds está concebido, ante todo, como un ejercicio de precisión y diseño relojero.

Una edición para coleccionistas

La producción limitada a 18 ejemplares por material convierte a estas dos versiones en piezas especialmente exclusivas dentro de la colección. Según los precios de referencia suizos proporcionados por la manufactura, la versión de oro rojo tiene un precio de 46,000 francos suizos, mientras que la de platino alcanza los 56,800 francos suizos, impuestos incluidos y sujetos a cambios.

Con el DSTB Stop-Seconds, Arnold & Son demuestra que el legado de la cronometría naval sigue teniendo un lugar en la relojería contemporánea. Más que un instrumento para consultar la hora, es una pieza que permite observar cómo la tradición mecánica puede transformarse en una experiencia visual, técnica y profundamente ligada a la historia.