El pintor, escultor y artista multidisciplinario falleció a los 86 años. Integrante de la Generación de la Ruptura y fundador del Salón Independiente, construyó una trayectoria marcada por la experimentación, el diálogo entre disciplinas y la búsqueda de nuevas formas de expresión.

El arte mexicano está de luto. El artista visual Arnaldo Coen falleció el domingo 8 de noviembre de 2026, a los 86 años, en la Ciudad de México. La noticia fue confirmada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que reconoció su legado y su contribución a la transformación de las artes visuales en México.

La muerte del creador, nacido el 10 de junio de 1940, fue también comunicada por su esposa, la galerista Lourdes Sosa, quien compartió un mensaje de despedida en el que destacó las cualidades personales que acompañaron su vida y su trabajo: “Nos deja su creatividad, su curiosidad infinita, su humor, su pasión, su inteligencia y su mirada”.

El INBAL expresó sus condolencias y reconoció la importancia de Coen como integrante de la Generación de la Ruptura y fundador del Salón Independiente. En su mensaje institucional señaló:

“El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lamenta el sensible fallecimiento de Arnaldo Coen, artista visual, integrante de la Generación de la Ruptura y fundador del Salón Independiente”.

La institución agregó: “Su libertad creativa y vocación experimental ampliaron los vínculos entre la pintura, el espacio y la música, y dejaron una huella en diversas generaciones de artistas. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y a la comunidad artística”.

Una trayectoria de más de seis décadas

Nacido en la Ciudad de México, Arnaldo Coen creció en una familia vinculada con la música. Su abuela fue la reconocida soprano Fanny Anitúa, un entorno que contribuyó a desarrollar su sensibilidad hacia el sonido, el ritmo y las posibilidades expresivas de distintas disciplinas.

Durante su adolescencia mostró sus dibujos a Diego Rivera, quien lo alentó a continuar su formación artística. En 1963 realizó su primera exposición individual y, cuatro años después, viajó a París gracias a una beca del gobierno francés, experiencia que amplió sus horizontes creativos y su acercamiento a las corrientes artísticas internacionales.

Coen fue uno de los representantes de la Generación de la Ruptura, movimiento que cuestionó los modelos establecidos por la Escuela Mexicana de Pintura y abrió nuevos caminos para el arte nacional. En 1968 participó en la fundación del Salón Independiente, iniciativa que defendió la autonomía de los artistas y propició espacios alternativos de exhibición y experimentación.

Otro episodio significativo de su trayectoria ocurrió en 1972, cuando participó en Robarte el arte, una acción artística y cinematográfica presentada en documenta 5, en Kassel, Alemania. El proyecto cuestionó las convenciones del sistema artístico y los mecanismos mediante los cuales se legitimaban las obras y sus autores.

Una obra que trascendió la pintura

Aunque la pintura fue uno de los ejes principales de su producción, Coen nunca limitó su trabajo a una sola disciplina. Exploró la escultura, el muralismo, el arte objeto, la instalación, la acción y las propuestas interdisciplinarias, construyendo un lenguaje propio que transitó entre la abstracción y la figuración.

Su obra estuvo marcada por la investigación del espacio, el movimiento, la música y la teoría del arte. Entre sus exploraciones plásticas destacan el expresionismo geométrico, el hard edge, el expresionismo fantástico y las representaciones del cuerpo humano, particularmente el torso femenino.

También incorporó referencias simbólicas y filosóficas, como los hexagramas del I Ching, así como estudios sobre la perspectiva y las metamorfosis del cubo. Estos elementos le permitieron desarrollar universos visuales en los que convergían lo simbólico, lo espiritual y lo corporal.

Una parte de su legado llegó incluso a espacios cotidianos: una de sus pinturas apareció en la portada de los libros de Ciencias Naturales de quinto grado distribuidos entre 1988 y 1992, acercando su trabajo a generaciones de estudiantes mexicanos.

Su interés por establecer puentes entre las artes también se manifestó en colaboraciones con otras figuras de la cultura. Ilustró Carta de creencia, de Octavio Paz, y trabajó con el compositor Mario Lavista en la pieza Jaula, proyectos que reflejan su concepción del arte como un territorio abierto al intercambio de ideas y lenguajes.

Reconocimientos y aportaciones al arte mexicano

A lo largo de su carrera, Arnaldo Coen recibió importantes distinciones por su aportación a la cultura nacional. Entre ellas destacan el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2014 y la Medalla Bellas Artes 2022, en la categoría de Artes Visuales.

También fue miembro de número de la Academia de Artes e integrante del Seminario de Cultura Mexicana. Su obra se presentó en recintos como el Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno, además de museos y galerías de distintos países.

En 2023, el Museo de Arte Moderno presentó la retrospectiva Reflejo de lo invisible, una revisión de distintas etapas de su producción y de las inquietudes que guiaron su investigación artística.

En 2026, su exposición Memoria, cuerpo y metamorfosis volvió a poner de manifiesto la vigencia de sus búsquedas plásticas y su interés por explorar las relaciones entre el cuerpo, el espacio y la transformación.

Su aportación no se limitó a la creación de obras: contribuyó a ampliar las posibilidades del arte mexicano, defendió la libertad de experimentación y abrió caminos para que nuevas generaciones entendieran las artes visuales desde una perspectiva interdisciplinaria.

La muerte de Arnaldo Coen representa la despedida de un creador que hizo de la curiosidad una herramienta de trabajo y de la libertad una constante de su trayectoria. Su legado permanece en sus pinturas, esculturas, proyectos conceptuales y colaboraciones, pero también en las nuevas formas de entender y experimentar el arte en México.