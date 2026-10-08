La escritora canadiense fue reconocida con el Premio Nobel de Literatura 2026 por una obra que cruza poesía, ensayo, traducción y tradición clásica. Más que una autora de géneros definidos, Carson ha construido una literatura donde los límites parecen estar hechos para romperse.

Anne Carson, poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica, fue anunciada este jueves como ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026. La Academia Sueca reconoció “su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

Nacida en Toronto en 1950, Carson se formó como filóloga clásica y convirtió el estudio de las palabras y de la tradición grecolatina en uno de los principales motores de su obra. La propia Academia Sueca ha resumido esa relación como una tensión entre “la obsesión del filólogo por las palabras” y “el deseo del poeta por encontrar nuevos significados”.

Pero reducirla a poeta sería insuficiente. Su bibliografía atraviesa el ensayo, la traducción, la novela en verso, la crítica, la dramaturgia y los libros-objeto. Su literatura tampoco utiliza los clásicos como simples referencias eruditas. En sus manos, personajes, mitos y autores de la Antigüedad se convierten en materiales para hablar de asuntos contemporáneos: deseo, pérdida, identidad, amor y duelo.

De Safo a los nuevos lectores

Uno de los puntos de partida de su trayectoria fue Eros the Bittersweet, publicado en 1986. El ensayo explora el deseo a partir de la poesía griega y, particularmente, de Safo.

Años después llegaría Autobiography of Red (1998), una de sus obras más conocidas. Carson retomó el mito de Gerión y Heracles para convertirlo en una novela en verso protagonizada por un joven que vive una historia de amor, violencia e identidad en un contexto contemporáneo.

Nox: convertir el duelo en un objeto literario

Entre las obras que más aparecen en la cobertura internacional está Nox, publicada en 2010 y dedicada a su hermano Michael, quien murió en Dinamarca en 2000.

El libro se presenta como un objeto físico: una caja que contiene un largo acordeón con fotografías, cartas, textos y materiales relacionados con el recuerdo de su hermano. En el centro aparece también Catulo y su poema dedicado a un hermano muerto.

La Academia Sueca ha señalado que en Nox existe un “profundo sentimiento de pérdida”. La frase ayuda a explicar por qué esta obra ocupa un lugar tan importante en los perfiles publicados tras el anuncio del Nobel: no se trata únicamente de un libro sobre el duelo, sino de una obra que transforma físicamente el acto de recordar.

Una obra que rompe las fronteras entre géneros

La experimentación formal aparece una y otra vez en la trayectoria de Carson. Glass, Irony, and God, Men in the Off Hours, The Beauty of the Husband, Decreation y Float son algunos de los títulos que muestran su interés por combinar géneros, voces y disciplinas.

En The Beauty of the Husband, por ejemplo, una ruptura matrimonial se convierte en una estructura de 29 “tangos”. En Float, publicado en 2016, la autora presentó 22 pequeños libros que podían leerse en distintos órdenes.

La discreción frente a la fama

Hay otro aspecto que aparece con fuerza en los perfiles: la relación distante de Carson con la exposición pública.

La escritora concede pocas entrevistas y su trayectoria pública ha estado marcada por cierta discreción. Anne mantiene una relación distante con la fama pese a haber recibido importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2020.

Su reacción al Nobel también refleja esa personalidad. De acuerdo con Ingrid Carlberg, secretaria permanente de la Academia Sueca, Carson se encontraba en Islandia cuando recibió la llamada. “Lo único que tuvo tiempo de decirme fue que, por el momento, se encuentra en Islandia, donde escucha el viento”, relató Carlberg. La funcionaria agregó que la escritora estaba sorprendida y feliz.

¿Por dónde empezar a leer a Anne Carson?

Eros the Bittersweet permite acercarse a su pensamiento sobre el deseo y la poesía; Autobiography of Red muestra su capacidad para transformar un mito griego en una historia contemporánea; y Nox ofrece quizá su aproximación más íntima al duelo y la memoria.

También destacan The Beauty of the Husband, Decreation y Float, obras que permiten observar cómo su escritura se aleja cada vez más de las estructuras literarias convencionales.

El Nobel, en ese sentido, no llega para descubrir a Carson, sino para colocar bajo una luz mucho más amplia una trayectoria que llevaba décadas explorando la misma pregunta desde distintos ángulos: cómo encontrar nuevas formas para decir aquello que la literatura ya ha intentado decir durante siglos.

Y quizá ahí está la clave de su reconocimiento. Carson no abandona la tradición clásica para escribir literatura contemporánea; hace exactamente lo contrario: regresa a los clásicos para demostrar que todavía tienen algo que decirnos.