Galardonado como Mejor Cronógrafo en el Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2025, el modelo de Angelus recupera la estética de los cronógrafos clásicos del automovilismo en tres ediciones limitadas que combinan diseño vintage e ingeniería mecánica.

La velocidad, la precisión y el legado relojero convergen en el Chronographe Tachymètre de Angelus, una pieza que rinde homenaje a los cronógrafos históricos de la Maison, desarrollados entre las décadas de 1930 y 1950. Reconocido como Mejor Cronógrafo en el Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2025, este modelo recupera los códigos estéticos de la época dorada del automovilismo y los integra en una propuesta contemporánea de proporciones compactas y carácter deportivo.

Fundada en 1891 en Le Locle, Suiza, Angelus ha construido parte de su identidad alrededor de los cronógrafos y las complicaciones mecánicas. En esta creación, la firma retoma esa herencia a través de tres versiones que reinterpretan las combinaciones cromáticas y los materiales asociados al universo del motor: una caja de oro amarillo de 18 quilates con esfera dorada y acentos en verde inglés, y dos modelos de acero inoxidable, uno con esfera rosa coral y detalles en gris, y otro con una composición en gris perla y azul petróleo.

Diseño de inspiración automovilística

Con una caja de apenas 37 milímetros de diámetro y 9.25 milímetros de grosor, el Chronographe Tachymètre destaca por sus proporciones equilibradas, que lo convierten en el modelo más fino y compacto de las colecciones contemporáneas de Angelus. Su silueta se define por una carrura curva y unas asas de construcción compleja que descienden y se retuercen sutilmente hacia los laterales, aportando dinamismo al conjunto.

La esfera, de acabado arenado, incorpora subesferas azuladas para los segundos y el contador de 30 minutos. Los índices y números arábigos aplicados presentan detalles negros en las versiones de acero y dorados en la edición de oro amarillo. Cada combinación cromática aporta una personalidad distinta sin perder la conexión con los instrumentos de medición y los tableros de los automóviles clásicos.

El bisel integra una escala taquimétrica calibrada en base 1000, una función que permite calcular la velocidad media a partir del tiempo empleado en recorrer una distancia determinada. Al activar y detener el cronógrafo durante el trayecto de un kilómetro o una milla, la aguja central indica la velocidad en kilómetros o millas por hora, mientras que el contador situado a las tres marca los minutos transcurridos.

Ingeniería mecánica con espíritu vintage

Bajo su estética retro, el Chronographe Tachymètre alberga el calibre A5000, un movimiento mecánico de cuerda manual que representa uno de los pilares técnicos de Angelus. Con tan solo 4.20 milímetros de grosor, 23 rubíes y una reserva de marcha de 42 horas, el mecanismo permite conservar las dimensiones contenidas de la caja sin renunciar a una construcción relojera tradicional.

Su arquitectura incorpora una rueda de pilares y un embrague horizontal, dos elementos característicos de los cronógrafos clásicos. El movimiento oscila a una frecuencia de 21,600 alternancias por hora y destaca por sus acabados: la platina y los puentes presentan un tono dorado 3N, mientras que el mecanismo del cronógrafo está rodiado. El biselado y los acabados satinados completan una ejecución que equilibra la tradición mecánica con el refinamiento contemporáneo.

Tres ediciones limitadas

La colección se presenta en tres referencias de producción limitada, cada una con una identidad visual propia:

Oro amarillo y esfera dorada con detalles verdes: edición de 15 ejemplares, acompañada de una correa de piel de becerro verde salvia. Su precio de referencia es de 34,600 francos suizos, impuestos incluidos.

edición de 15 ejemplares, acompañada de una correa de piel de becerro verde salvia. Su precio de referencia es de 34,600 francos suizos, impuestos incluidos. Acero inoxidable y esfera rosa coral: limitada a 30 ejemplares, con correa de piel de becerro gris sepia. Su precio de referencia es de 18,500 francos suizos, impuestos incluidos.

limitada a 30 ejemplares, con correa de piel de becerro gris sepia. Su precio de referencia es de 18,500 francos suizos, impuestos incluidos. Acero inoxidable y esfera gris perla con detalles azul petróleo: edición de 50 ejemplares, equipada con correa de piel de becerro azul acero. Su precio de referencia es de 18,500 francos suizos, impuestos incluidos.

Las tres versiones cuentan con cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos en ambas caras y fondo transparente de zafiro que permite apreciar el movimiento. Su hermeticidad es de 3 bar, equivalente a 30 metros.

Con el Chronographe Tachymètre, Angelus convierte la historia del cronógrafo en un ejercicio de diseño y precisión mecánica. Una pieza que recupera el espíritu de los instrumentos de velocidad del pasado y lo traslada a la muñeca a través de una manufactura que mantiene su mirada en la tradición, sin renunciar a una identidad contemporánea.