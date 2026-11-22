Entre el desierto, el estuario y las aguas del Mar de Cortés, Amanvari redefine la experiencia culinaria de East Cape con cinco propuestas gastronómicas que celebran los ingredientes locales, las tradiciones mexicanas y las influencias internacionales.

En un rincón privilegiado de Baja California Sur, donde el paisaje desértico se funde con la inmensidad del Mar de Cortés, la gastronomía adquiere una nueva dimensión. Amanvari, el primer resort de Aman en México, presenta una propuesta culinaria que trasciende la experiencia tradicional de un hotel de lujo para convertirse en una celebración del territorio, sus productos y su riqueza cultural.

Con cinco espacios gastronómicos que dialogan entre sí, el resort propone un recorrido por distintos universos culinarios: desde los sabores del litoral mexicano y la tradición italiana hasta la precisión de la cocina japonesa, sin dejar de lado los ambientes relajados frente al mar y los encuentros que se prolongan hasta entrada la noche.

Al frente de esta visión se encuentra el chef ejecutivo Daniel Camacho, originario de Jalisco, cuya trayectoria en cocinas con estrellas Michelin en España y su experiencia en reconocidos restaurantes de la Riviera Maya han dado forma a una filosofía culinaria que combina técnica contemporánea, temporalidad y respeto por las raíces. Su trabajo con pescadores, agricultores y artesanos de la región pone en el centro a los productores locales y recupera el valor de los conocimientos ancestrales.

Casa Grande: el corazón gastronómico de Amanvari

Las experiencias culinarias y sociales del resort convergen en Casa Grande, un espacio concebido como punto de encuentro para huéspedes y propietarios de las residencias Aman. Aquí conviven cuatro de sus propuestas: Luma, Arva, Sesui y The Lounge. A unos pasos, The Pool ofrece un refugio frente al océano, donde la gastronomía se disfruta al ritmo pausado de los días junto al agua.

Luma: el sabor de Baja California frente al mar

Como protagonista de la escena gastronómica de Amanvari, Luma rinde homenaje a la cocina mexicana de inspiración costera. Su nombre, derivado del latín lumen —luz—, evoca los matices que transforman el paisaje a lo largo del día, desde la claridad del desierto hasta los tonos dorados del atardecer.

La propuesta gira alrededor del producto fresco y la cocina al fuego abierto. Cada mañana, los pescadores de East Cape llevan la pesca del día al restaurante, dando forma a un menú que sigue el ritmo de las mareas y las temporadas.

Desde desayunos con identidad mexicana, como el tamal colado y el sope de machaca con huevo, hasta ceviches, crudos, tacos y pescados a la parrilla, la carta celebra la generosidad del litoral. Por la noche, el ambiente se vuelve más íntimo y la cocina incorpora mariscos al fuego, carnes selladas y reinterpretaciones de clásicos como el pulpo a la parrilla y la cochinita pibil.

La experiencia se extiende a una carta de bebidas inspirada en los sabores del destino, con destilados artesanales como raicilla, mezcal y charanda, además de botánicos del desierto como la damiana. Los vinos y destilados de agave, con especial atención al Valle de Guadalupe, completan una propuesta que también contempla alternativas de bajo contenido alcohólico y sin alcohol.

Arva: la tradición italiana con acento mexicano

La esencia de la hospitalidad italiana encuentra su lugar en Arva, el concepto gastronómico insignia de Aman. Con vistas al Mar de Cortés y espacios interiores y al aire libre, el restaurante recupera el placer de reunirse alrededor de la mesa a través de recetas familiares, ingredientes de temporada y una ejecución refinada sin perder espontaneidad.

La burrata de Puglia, el crudo de jurel y la ternera a la milanesa forman parte de una carta que combina productos provenientes de Italia con ingredientes seleccionados de pequeños productores locales.

Para acompañar la experiencia, Arva presenta una extensa cava de más de 350 etiquetas, con servicio en formato magnum, además del aceite de oliva insignia de Aman, procedente de una finca privada en Italia. El ritual del affogato, preparado junto a la mesa, añade un último gesto de hospitalidad a la experiencia.

Sesui: el arte japonés del omakase

Con su llegada a Amanvari, Sesui hace su segunda aparición internacional, después de su debut en Aman Nai Lert Bangkok. El restaurante introduce una experiencia japonesa que encuentra en la precisión, la temporalidad y el respeto por el ingrediente sus principales distintivos.

Su propuesta más exclusiva es una barra omakase para apenas diez comensales, donde el chef de sushi Masao Matsubara presenta un menú que cambia diariamente según los productos seleccionados esa misma mañana. Cada preparación es una demostración de técnica y sensibilidad, en la que el producto se convierte en el verdadero protagonista.

El espacio también cuenta con una selección de mesas íntimas para disfrutar de una carta que incorpora los frutos del mar de Baja California a través de técnicas japonesas. Entre sus creaciones destacan el sunomono de chocolate, la ensalada de trufa y una selección de nigiris, acompañados por sake japonés y mexicano, así como cócteles inspirados en la historia de Japón.

The Lounge: encuentros que fluyen del día a la noche

En el centro de Casa Grande, The Lounge propone una atmósfera relajada y sofisticada, ideal para disfrutar de una pausa durante la tarde o prolongar la conversación después de la cena.

Su carta reúne cócteles de autor, elixires botánicos y alternativas sin alcohol, junto con pequeños platillos que equilibran comodidad y creatividad. El katsu sando, el maíz baby y la pizzetta de costilla corta destacan entre las opciones que acompañan este espacio pensado para encuentros espontáneos y momentos sin prisa.

The Pool: el lujo de no tener prisa

Frente al océano, The Pool lleva la experiencia gastronómica a un escenario donde el tiempo parece detenerse. Camastros, cabañas y servicio junto a la piscina crean un ambiente exclusivo para disfrutar del paisaje con los pies cerca de la arena.

Conectada de manera natural con Luma, su propuesta está diseñada para acompañar largas jornadas junto al agua. Panuchos, tostada de camarón ojo rojo y lobster roll forman parte de un menú de inspiración local, ligero y fresco, que se complementa con spritzes, vinos ligeros y cócteles, además de opciones de bajo contenido alcohólico y sin alcohol.

East Cape: una nueva expresión del lujo gastronómico

Más allá de sus restaurantes, Amanvari se integra a la comunidad de Costa Palmas, ampliando las posibilidades de exploración culinaria con acceso a su marina de aguas profundas, club de yates y una selección de restaurantes y bares frente al mar.

En una región que consolida su atractivo como destino de hospitalidad y gastronomía, Amanvari aporta una mirada que conecta el lujo contemporáneo con la autenticidad del entorno. Su propuesta no se limita a reunir cocinas internacionales bajo un mismo techo: busca contar la historia de Baja California a través de sus ingredientes, sus productores y sus tradiciones, enmarcados por uno de los paisajes más extraordinarios de México.

Una invitación a descubrir East Cape desde la mesa, donde cada experiencia encuentra su propio ritmo y el verdadero privilegio reside en disfrutar el destino con todos los sentidos.