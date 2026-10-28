El resort insignia de Aman reabre tras tres meses de cierre con seis nuevos pabellones, espacios renovados para la gastronomía y el bienestar, experiencias culturales tailandesas y un yate Riva 86 Domino para explorar algunas de las costas más espectaculares de Tailandia.

En la costa oeste de Phuket, donde las aguas turquesas del mar de Andamán se encuentran con una exuberante vegetación tropical, Amanpuri inicia una nueva etapa. El resort original de Aman, cuyo nombre significa «lugar de paz» en sánscrito, reabre en octubre de 2026 tras tres meses de cierre estacional, con una serie de mejoras que amplían su propuesta de hospitalidad sin alterar la esencia de discreción, privacidad y serenidad que lo distingue desde 1988.

Considerado el primer destino de la firma, Amanpuri fue concebido como un refugio inspirado en la arquitectura tradicional tailandesa, donde el diseño y la naturaleza conviven en armonía. Para esta temporada, la propiedad apuesta por enriquecer la estancia a través de nuevas opciones de alojamiento, instalaciones de bienestar renovadas, experiencias culturales y una propuesta náutica que invita a descubrir el litoral tailandés desde otra perspectiva.

Nuevos pabellones con piscina privada y vistas al mar

Una de las principales novedades de la temporada es la incorporación de seis pabellones, que elevan a 46 el número total de unidades de alojamiento del resort. Entre las nuevas opciones destacan dos categorías de dos habitaciones: una con piscina privada y vista al mar, y otra con piscina y vista parcial al océano.

Con 262 metros cuadrados de espacios interiores y exteriores, el Pabellón de Dos Habitaciones con Piscina y Vista al Mar combina interiores luminosos, detalles tradicionales en madera y una amplia terraza que se abre hacia el paisaje marino. La piscina privada, el comedor exterior y la zona para tomar el sol completan una propuesta concebida para disfrutar de la privacidad y el entorno natural.

Por su parte, el Pabellón de Dos Habitaciones con Piscina y Vista Parcial al Mar ofrece más de 147 metros cuadrados, dos dormitorios con camas king size y amplios baños en suite. Rodeado de palmeras de coco, este alojamiento privilegia la conexión entre los espacios interiores y exteriores, una de las características que definen la arquitectura del resort.

La renovación también alcanza a los pabellones independientes existentes. Los trabajos respetan la visión original del arquitecto Ed Tuttle, cuya propuesta se inspiró en la antigua capital siamesa de Ayutthaya y estableció un lenguaje arquitectónico de líneas atemporales, materiales naturales y una integración cuidadosa con el paisaje tropical.

Bienestar frente al mar de Andamán

El bienestar continúa siendo uno de los pilares de Amanpuri. Para esta temporada, el resort amplía sus instalaciones con una nueva sala de tratamientos y una sauna seca, incorporaciones que se suman a la oferta de la Spa House.

El espacio reúne distintas experiencias de hidroterapia y relajación, entre ellas una ducha Vichy, una banya, una sauna de infrarrojos, un baño de vapor, una piscina de inmersión en agua fría y un jacuzzi interior. En el exterior, una terraza destinada al descanso, una piscina y otro jacuzzi ofrecen vistas al mar de Andamán.

La propuesta se complementa con las actividades habituales del resort, que incluyen yoga, muay thai, terapias sonoras y prácticas de movimiento. El objetivo es integrar el cuidado físico y mental a una estancia en la que el entorno natural forma parte esencial de la experiencia.

Otro de los espacios renovados es Sunset Terrace. Su diseño se ha replanteado para ofrecer un ambiente más abierto, asientos adicionales y vistas panorámicas de la bahía y las aguas que rodean la propiedad. Es un escenario pensado para disfrutar de la transición entre el día y la noche en uno de los paisajes más representativos de Phuket.

Tailandia a través de sus tradiciones y sabores

La nueva temporada también amplía la dimensión cultural de Amanpuri con un programa de actividades que invita a conocer las tradiciones de Phuket desde una perspectiva participativa.

Entre las experiencias destacan Origins of Thai Coffee, dedicada al café tailandés; talleres para aprender a preparar Kanom Ko, un dulce tradicional de Phuket; y sesiones de plegado de lotos, una práctica vinculada con la tradición local.

La gastronomía también se convierte en una vía para descubrir el destino. A través de Flavours of Phuket, los huéspedes pueden acercarse a los sabores de la isla, mientras que Cocktails from the Garden propone seleccionar plantas aromáticas del jardín para crear cócteles propios.

Estas actividades se integran a la oferta de bienestar y movimiento del resort para dar forma a una estancia que va más allá del descanso y permite explorar distintas facetas de la cultura tailandesa.

Un Riva 86 Domino para explorar las islas de Tailandia

La relación de Amanpuri con el mar adquiere una nueva dimensión con la incorporación del Riva 86 Domino, un yate deportivo de 26 metros de eslora que amplía las posibilidades de exploración del mar de Andamán.

Con una velocidad de crucero de 34 nudos y espacios interiores y exteriores diseñados para la comodidad, la embarcación permite organizar desde excursiones de un día hasta travesías de varias jornadas. Las salidas se realizan directamente desde la playa privada del resort, con itinerarios hacia algunos de los paisajes costeros más emblemáticos de Tailandia.

Entre los destinos se encuentran las islas Phi Phi, la bahía de Phang Nga, la isla Racha y las islas Similan. Lagunas escondidas, playas apartadas y escenarios naturales de difícil acceso forman parte de las posibilidades para quienes desean descubrir el litoral desde el mar.

La experiencia también contempla la posibilidad de disfrutar de comidas a bordo y pasar la noche rodeado por el océano, convirtiendo el viaje náutico en una extensión de la estancia en Amanpuri.

El legado de Aman, en constante evolución

Desde su apertura en 1988, Amanpuri ha definido buena parte de la identidad de Aman, una marca que nació con la visión de crear refugios íntimos inspirados en la hospitalidad de una residencia privada. Actualmente, su colección comprende hoteles, resorts y residencias en distintos destinos internacionales, con una filosofía centrada en la privacidad, el diseño y una atención personalizada.

Las mejoras de esta temporada reflejan la intención de preservar ese legado mientras se incorporan nuevas formas de experimentar el destino. La ampliación de los alojamientos, la evolución de las instalaciones de bienestar, las actividades culturales y la nueva propuesta náutica responden a una misma visión: ofrecer una conexión más profunda con el entorno sin renunciar a la discreción que caracteriza al resort.

En Phuket, Amanpuri vuelve a abrir sus puertas como un refugio donde la arquitectura tailandesa, la naturaleza y el lujo contemporáneo se encuentran. Una renovada invitación a descubrir el mar de Andamán desde la tranquilidad de uno de los destinos que dieron origen a la historia de Aman.