Olvídate de las fiestas tradicionales de Año Nuevo. En Amanjiwo, la llegada de 2027 se celebrará entre templos milenarios, rituales ancestrales y experiencias de introspección, en una propuesta de dos días inspirada en la filosofía javanesa y el arte de encontrar la armonía interior.

¿Qué tal comenzar el Año Nuevo de una manera completamente diferente? Lejos de las fiestas multitudinarias, las cuentas regresivas y los brindis de siempre, Amanjiwo propone una experiencia donde el verdadero protagonista es el tiempo para uno mismo. Ubicado en Java Central, Indonesia, y con vistas al impresionante templo de Borobudur, este refugio de Aman ha diseñado una celebración especial para despedir 2026 y dar la bienvenida al nuevo año a través de la cultura, la espiritualidad y las tradiciones locales.

Bajo el nombre Memayu Hayuning Jiwa , que se traduce como «Hacia un alma en armonía», el programa de dos días comienza el 31 de diciembre y propone una manera distinta de vivir esta transición: conectar con la naturaleza, agradecer lo vivido y abrir espacio para nuevos comienzos.

La experiencia toma como punto de partida una de las filosofías más arraigadas de Java, que entiende la armonía personal como parte de un equilibrio más amplio entre el individuo, la comunidad y el mundo natural. Una idea que encaja perfectamente con el espíritu de Amanjiwo, cuyo nombre significa precisamente «Alma en Paz».

Borobudur: un escenario para recibir el Año Nuevo

Hay lugares que parecen hechos para vivir momentos especiales, y Borobudur es definitivamente uno de ellos. Este templo budista del siglo VIII, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y considerado el más grande del mundo, será el escenario principal de la celebración.

La velada comienza con un recorrido a bordo de un andong , un tradicional carruaje tirado por caballos que lleva a los huéspedes hacia el templo mientras la luz del atardecer transforma el paisaje de la llanura de Kedu.

A su llegada, una procesión ceremonial de bregada , integrada por guardias reales vestidos con atuendos tradicionales, marca el inicio de una noche que recupera antiguas costumbres javanesas.

La gastronomía también tiene un papel especial. Alrededor de una mesa compartida, los sabores tradicionales de Java acompañan una velada de conversaciones, relatos y representaciones culturales inspiradas en los antiguos relieves de Borobudur. Más que una cena, se trata de una oportunidad para acercarse a la historia y las tradiciones de la región.

Cinco elementos para encontrar el equilibrio

El corazón de Memayu Hayuning Jiwa está inspirado en cinco principios de la filosofía javanesa, cada uno relacionado con un elemento de la naturaleza y una dimensión de la experiencia humana.

Pertiwi (tierra): representa nuestras raíces y la conexión con el entorno que nos sostiene.

representa nuestras raíces y la conexión con el entorno que nos sostiene. Apah (agua): invita a la reflexión, la gratitud y la purificación.

invita a la reflexión, la gratitud y la purificación. Bayu (aire): simboliza los vínculos con otras personas y el mundo que nos rodea.

simboliza los vínculos con otras personas y el mundo que nos rodea. Teja (fuego): representa la transformación, la vitalidad y la luz.

representa la transformación, la vitalidad y la luz. Akasa (espacio): abre la puerta a la claridad, las posibilidades y los nuevos comienzos.

Estos cinco elementos acompañan las distintas actividades del programa, creando un recorrido que va mucho más allá de una celebración convencional.

Un ritual para despedir lo que se va y dar la bienvenida a lo nuevo

Uno de los momentos más especiales llega cuando cae la noche sobre Borobudur. A la luz de las velas, los huéspedes son invitados a escribir sus deseos para el año que comienza y participar en una ceremonia de bendición con agua recolectada de nueve manantiales sagrados, dirigida por un guía espiritual javanés.

Conforme se acerca la medianoche, los cánticos tradicionales llenan el ambiente con deseos de paz, prosperidad y bienestar. Los mensajes escritos se entregan al fuego como símbolo de liberación, mientras que el sonido de un gong anuncia la llegada de 2027 y sus nuevas posibilidades.





El primer amanecer de 2027: tiempo para reconectar

La experiencia no termina con las campanadas. De hecho, una de sus partes más significativas sucede durante las primeras horas del Año Nuevo.

Al amanecer, los huéspedes se reúnen a orillas del río Progo para participar en Ruwatan, una ceremonia tradicional javanesa de purificación que invita a dejar atrás aquello que ya no aporta bienestar y comenzar un nuevo ciclo con mayor claridad.

El programa concluye con el ritual Bhakti Bumi, en el que se devuelven ofrendas a la naturaleza y se liberan peces en las aguas del río. Un gesto simbólico que celebra la relación entre el bienestar individual y el cuidado del entorno.

Un Año Nuevo con otro significado

En un momento en el que los viajes de lujo buscan ofrecer experiencias cada vez más conectadas con la cultura y la identidad de cada destino, Amanjiwo apuesta por una celebración que invita a mirar hacia dentro y descubrir el lugar desde una perspectiva diferente.

Aquí, el lujo no está en los grandes festejos ni en los espectáculos, sino en la posibilidad de acercarse a tradiciones milenarias, contemplar uno de los monumentos más extraordinarios de Asia y comenzar el año con tiempo para reflexionar.

Porque quizá la mejor manera de recibir 2027 no sea haciendo una lista interminable de propósitos, sino regalándose una experiencia que permita reconectar con lo verdaderamente importante.

Y si todo esto sucede frente a Borobudur, entre la naturaleza y la espiritualidad de Java, el comienzo del año promete ser inolvidable.