La primera colaboración entre Aman Essentials, Kim Jones y Dover Street Market convierte el guardarropa del viajero contemporáneo en un ejercicio de sofisticación serena, funcionalidad y artesanía.

Hay prendas pensadas para vestir una temporada y otras concebidas para acompañar una forma de vida. La nueva colección cápsula de Aman Essentials y Kim Jones, desarrollada en colaboración con Dover Street Market, pertenece a esta segunda categoría: un guardarropa creado para quienes entienden el viaje no solo como desplazamiento, sino como una manera de descubrir, habitar y relacionarse con el mundo.

Presentada el 15 de septiembre de 2026, la colección marca la primera colaboración de diseño de Aman Essentials con Kim Jones y lleva al terreno de la moda una de las ideas centrales del universo Aman: el lujo entendido desde la calma, la precisión y una atención casi obsesiva por los detalles.

Jones parte de sus propias experiencias en los destinos de Aman para construir una propuesta esencialmente unisex, ligera y adaptable. El resultado es un armario pensado para acompañar distintos momentos del día y distintos escenarios: de la exploración al descanso, del agua al bienestar y de las mañanas soleadas a las noches más íntimas.

Un guardarropa diseñado para moverse

La colección evita la rigidez de un vestuario tradicional de viaje y apuesta por piezas que puedan combinarse y transformarse según el destino. Sastrería relajada, tejidos ligeros, construcciones funcionales y materiales agradables al tacto definen una propuesta donde comodidad y sofisticación conviven sin esfuerzo.

Entre las piezas que articulan la colección aparecen el Abaca Utility Vest y el Utility Trouser, realizados con abacá, una fibra natural que aporta textura y carácter; el Windcheater y la Active Shirt, concebidos para el movimiento; y prendas como el Beach Polo y la Knit T-Shirt, que trasladan la idea del lujo cotidiano a un registro relajado.

El universo acuático y deportivo también ocupa un lugar importante, con piezas de baño y activewear pensadas para acompañar tanto una jornada frente al mar como los rituales de bienestar que forman parte del estilo de vida Aman.

Para la noche, la propuesta cambia de ritmo sin perder su naturalidad. Un Draped Silk Resort Dress, un Silk Pyjama Set y distintas piezas separadas de silueta relajada introducen la seda y una sensualidad más discreta, pensada para esos momentos en los que el viaje deja de ser exploración y se convierte en pausa.

La naturaleza como paleta

El color nace de los paisajes asociados con Aman. Verdes terrosos, tonos minerales y azules profundos evocan la naturaleza y los océanos que rodean algunos de sus destinos, mientras que acentos de amarillo vibrante y rojo baya introducen una dosis inesperada de energía.

Es precisamente en este diálogo entre naturaleza, funcionalidad y sofisticación donde la visión de Kim Jones encuentra el lenguaje de Aman Essentials. La colección no busca convertir los códigos del resort en un uniforme, sino trasladar su espíritu a prendas destinadas a acompañar una vida en constante movimiento.

“Quería crear una colección que encajara con el estilo de vida de Aman”, explica Jones, quien señala que sus experiencias en las propiedades de la marca, especialmente aquellas vinculadas con la naturaleza y el descubrimiento de nuevas culturas, fueron una fuente de inspiración para el proyecto.

Para Kristina Romanova, CEO de Aman Essentials, la colaboración representa además una nueva etapa para la marca: llevar su filosofía de diseño más allá de sus hoteles, resorts y residencias y convertirla en objetos y prendas destinados a formar parte de la vida cotidiana.

El resultado es una colección que entiende el lujo desde una perspectiva menos ostentosa y más sensorial: materiales cuidadosamente seleccionados, siluetas fáciles de llevar y prendas pensadas para acompañar el viaje en lugar de competir con él.

Del destino al guardarropa

Desde su lanzamiento en 2018, Aman Essentials ha extendido el universo de Aman más allá de la hospitalidad, primero a través del cuidado de la piel y posteriormente hacia la perfumería, el prêt-à-porter y otros productos de estilo de vida.

La colaboración con Kim Jones profundiza ahora esa evolución. Su propuesta reúne el imaginario viajero de Aman con la trayectoria de uno de los diseñadores británicos más reconocidos de las últimas décadas, cuya carrera ha transitado por casas como Louis Vuitton, Dior y Fendi y que actualmente desarrolla proyectos desde Kim Jones Studio, su plataforma creativa multidisciplinaria con sede en Londres.

Dover Street Market aporta al proyecto su particular visión de la moda como espacio de encuentro entre diseño, cultura y creatividad independiente.

Más que una colección concebida para un destino concreto, la propuesta funciona como un guardarropa para el viaje contemporáneo: prendas que pueden pasar de la ciudad a la costa, del movimiento al descanso y del día a la noche con la misma naturalidad.

La colección Kim Jones for Aman Essentials estará disponible internacionalmente a través de Dover Street Market, boutiques seleccionadas de Aman y Shop.Aman.com.