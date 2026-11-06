Entre paisajes nevados, gastronomía de inspiración internacional y experiencias de bienestar diseñadas para desconectar, el exclusivo hotel de Courchevel 1850 prepara una nueva temporada con propuestas para disfrutar de los Alpes desde otra perspectiva.

El invierno en los Alpes franceses tiene un encanto difícil de igualar. Las montañas cubiertas de nieve, las tardes junto a la chimenea y las jornadas sobre algunas de las pistas más emblemáticas de Europa convierten a Courchevel 1850 en uno de los destinos favoritos de quienes buscan combinar aventura, exclusividad y descanso. En este escenario, Aman Le Mélézin se prepara para abrir sus puertas el próximo 10 de diciembre de 2026, con una temporada renovada que promete elevar la experiencia de montaña.

Ubicado directamente sobre la pista Bellecôte, en el corazón de Les Trois Vallées, uno de los dominios esquiables más reconocidos del mundo, este hotel reúne lo mejor de la hospitalidad de Aman: privacidad, atención personalizada y una estética que combina la elegancia alpina con sutiles influencias asiáticas. Sus 28 habitaciones, suites y apartamentos, algunos con terrazas privadas y bañeras de hidromasaje, ofrecen un refugio íntimo después de un día entre las montañas.

Un invierno pensado para disfrutar en familia

Una de las grandes novedades de esta temporada es la renovación de su Kids’ Club, que amplía sus instalaciones de 65 a 100 metros cuadrados. El espacio ha sido rediseñado para recibir tanto a niños como a adolescentes, con actividades que van desde talleres de pintura y demostraciones de cocina hasta momentos para disfrutar de chocolate caliente.

Además, contará con un anfitrión especializado todos los días, de 12:00 a 21:00 horas, para acompañar a los huéspedes más jóvenes en un entorno pensado para el entretenimiento y la convivencia. Así, mientras los pequeños descubren nuevas actividades, los adultos podrán disfrutar de las distintas propuestas del hotel.

Bienestar alpino: el arte de hacer una pausa

Para quienes entienden las vacaciones como una oportunidad para reconectar con el cuerpo y la mente, Aman Le Mélézin incorpora dos experiencias de bienestar desarrolladas junto a Mélanie Bellin, especialista invitada en esta disciplina.

La primera, Skier’s Recovery Programme, está diseñada para quienes buscan aprovechar al máximo sus jornadas en la nieve. Incluye una evaluación del nivel de esquí, sesiones matutinas de movilidad y tratamientos corporales personalizados que favorecen la recuperación muscular y ayudan a liberar la tensión después de pasar horas en las pistas.

Por otro lado, Alpine Stillness propone una experiencia más contemplativa, especialmente pensada para quienes prefieren explorar la montaña sin esquiar. A través de terapias corporales, prácticas de atención plena y técnicas coreanas de relajación, invita a encontrar un ritmo más pausado y recuperar el equilibrio. Ambas propuestas incluyen acceso a las instalaciones de hidroterapia del hotel.

Gastronomía y après-ski con vistas a las montañas

Cuando termina la jornada de esquí, la experiencia continúa alrededor de la mesa. Esta temporada, la terraza del Bar se convierte en uno de los puntos de encuentro con una nueva propuesta de té de la tarde après-ski, que incluye repostería recién horneada, crêpes y dulces, acompañados de chocolate caliente o vino especiado. Todo ello con vistas a las montañas y el ambiente acogedor de sus chimeneas exteriores.

La oferta gastronómica también suma un menú disponible durante todo el día, con platillos de inspiración latinoamericana como aguachile de camarón y tacos de res. Al caer la tarde, la música en vivo, con jazz y presentaciones acústicas, crea el ambiente ideal para disfrutar de un aperitivo junto al fuego.

Otra de las experiencias que regresa es Yakiniku, el restaurante que lleva la tradición japonesa de la parrilla a un escenario alpino. A partir de febrero, y sujeto a las condiciones meteorológicas, su terraza al aire libre permitirá disfrutar de cortes selectos de carne preparados sobre brasas encendidas directamente en la mesa, acompañados de entradas, guarniciones frescas y salsas de la casa. Una propuesta que combina gastronomía, convivencia y vistas privilegiadas sobre la pista Bellecôte.

La magia de los Alpes después del atardecer

Más allá del esquí tradicional, Aman Le Mélézin propone descubrir las montañas cuando cae la noche. Una de las experiencias más especiales de la temporada será Ski Touring by Night, una aventura guiada que invita a recorrer la pista Bellecôte con lámparas frontales, bajo un cielo estrellado. Antes de emprender el descenso, los participantes podrán disfrutar de una bebida caliente y algunos bocadillos.

La temporada también contempla experiencias exclusivas para quienes desean llevar su escapada un paso más allá. A través de Mountain Escape, disponible para estancias de cinco noches o más en determinados periodos de diciembre de 2026 y marzo-abril de 2027, los huéspedes podrán acceder a pases diarios de esquí y elegir una actividad al aire libre por persona, como un paseo nocturno en trineo o un descenso de esquí con antorchas.

Para quienes buscan una experiencia todavía más inmersiva, Mountain Experience by Night propone estancias de siete noches o más, entre enero y marzo de 2027, con dos actividades exclusivas al aire libre por persona. Entre ellas destaca el esquí de travesía nocturno, acompañado por un instructor dedicado.

Ambos programas incluyen régimen de media pensión, con la posibilidad de elegir entre seis restaurantes, traslados por Courchevel 1850, clases matutinas de bienestar, acceso al Ski Room con asistencia para el equipo de esquí y todas las instalaciones de bienestar del hotel, además del Kids’ Club y refrigerios y bebidas sin alcohol en la habitación.

Una escapada para vivir el invierno con otro ritmo

Con su ubicación privilegiada, una propuesta gastronómica renovada y experiencias que equilibran aventura y bienestar, Aman Le Mélézin confirma que una escapada a los Alpes puede ir mucho más allá de las jornadas sobre la nieve. Aquí, cada momento forma parte de una experiencia que invita a disfrutar el invierno sin prisas, entre paisajes extraordinarios y el servicio discreto que distingue a la hospitalidad Aman.

Las reservaciones para la temporada 2026/27 ya están disponibles para estancias a partir del 10 de diciembre de 2026. Para más información, se puede visitar el sitio oficial de Aman o escribir a reservations@aman.com.