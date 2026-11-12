Entre playas de arena blanca, reservas naturales y paisajes de la costa suroeste de Puerto Rico, Aman prepara la llegada de Amantaru, un exclusivo resort acompañado de residencias privadas que promete reinterpretar la hospitalidad de lujo en el Caribe. El proyecto formará parte de Esencia, una comunidad de más de 2,000 acres concebida alrededor de la naturaleza, el bienestar y la privacidad.

El Caribe suma un nuevo nombre a su mapa de destinos extraordinarios. Aman, una de las firmas hoteleras más reconocidas por su concepto de hospitalidad discreta y experiencias profundamente conectadas con el entorno, anunció Amantaru, su próximo resort en Puerto Rico, que marcará la primera incursión de la marca en la isla y ampliará su presencia en la región.

Su escenario será Cabo Rojo, en la costa suroeste puertorriqueña, un rincón donde las playas de arena blanca, las aguas tranquilas, las salinas y las reservas naturales dibujan un paisaje de extraordinaria belleza. El proyecto se levantará sobre una colina, frente a una extensión de playa virgen y junto a un área protegida y un refugio de vida silvestre, con vistas abiertas al litoral y a los atardeceres del Caribe.

El nombre Amantaru, derivado del sánscrito y traducido como «árbol de paz», anticipa la filosofía que dará forma a este nuevo refugio: privacidad, serenidad y una relación armónica con la naturaleza. Más que un hotel frente al mar, la propuesta busca convertirse en una experiencia de destino, donde el paisaje y el ritmo pausado de la isla sean protagonistas.

Arquitectura que dialoga con el paisaje

El diseño estará a cargo de Marwan Al-Sayed, fundador de MASASTUDIO, quien vuelve a colaborar con Aman después de participar en la creación de Amangiri, el icónico refugio de la marca en el desierto de Utah.

Para Amantaru, el arquitecto desarrollará un lenguaje contemporáneo inspirado tanto en las fortalezas históricas de Puerto Rico como en sus paisajes costeros. Materiales naturales y de origen local, espacios abiertos y perspectivas cuidadosamente concebidas permitirán integrar la arquitectura con el entorno, manteniendo como telón de fondo las vistas al océano y sus puestas de sol.

La propiedad incluirá un resort y una colección limitada de residencias de marca, una fórmula que permitirá disfrutar del universo Aman tanto durante una estancia como desde una perspectiva residencial. Las viviendas tendrán entre tres y ocho habitaciones y compartirán la misma propuesta arquitectónica del hotel, con interiores amplios, espacios exteriores y una conexión constante con el paisaje.

Sus propietarios tendrán acceso a los servicios e instalaciones del resort, además de disfrutar de las ventajas de una residencia privada en uno de los desarrollos más ambiciosos del Caribe.

Bienestar, golf y experiencias frente al mar

La propuesta de Amantaru irá más allá del descanso junto a la playa. Entre sus instalaciones se contempla un Aman Spa and Wellness Centre, concebido para ofrecer experiencias de bienestar, un Beach Club, canchas para deportes de raqueta y diferentes propuestas gastronómicas.

Su ubicación dentro de Esencia ampliará todavía más las posibilidades. Esta comunidad privada de más de 2,000 acres contará con dos campos de golf de campeonato, clubes de playa, experiencias ecuestres, actividades deportivas al aire libre y kilómetros de senderos que recorrerán sus paisajes naturales.

La navegación también tendrá un lugar destacado, con experiencias pensadas para descubrir la costa desde el mar y disfrutar de las aguas que distinguen a esta región de Puerto Rico.

Otro de sus atractivos será la conectividad. Un aeropuerto privado cercano, con una pista de aterrizaje de 6,700 pies, hangares y capacidad para recibir aeronaves privadas, facilitará el acceso desde Norteamérica y otros destinos internacionales.

Esencia: un nuevo concepto de vida en el Caribe

Amantaru formará parte de Esencia, un desarrollo residencial y turístico de baja densidad que abarca más de 2,000 acres y más de tres millas de litoral caribeño. Su planificación contempla espacios abiertos, conservación ambiental y una oferta de hospitalidad y recreación de alto nivel.

La comunidad también proyecta la presencia de otras firmas internacionales de lujo, entre ellas Mandarin Oriental y Rosewood Hotels & Resorts, además de residencias privadas, instalaciones deportivas y propuestas de bienestar.

Su visión ambiental es otro de los elementos centrales del desarrollo. Esencia ha recibido la aprobación de Audubon International para iniciar el proceso de certificación Signature Platinum, el máximo reconocimiento ambiental de esta organización para comunidades y desarrollos de este tipo.

El proyecto es desarrollado por Three Rules Capital en colaboración con Reuben Brothers, con la intención de establecer un nuevo referente para la hospitalidad, el estilo de vida residencial y el turismo de lujo en la costa oeste de Puerto Rico.

La expansión de Aman en el continente americano

«Me entusiasma llevar por primera vez el codiciado estilo de vida de Aman a Puerto Rico», señaló Vlad Doronin, presidente y CEO de Aman Group, al anunciar el proyecto. La incorporación de Amantaru responde a la estrategia de expansión de la firma en destinos donde la naturaleza, la exclusividad y la privacidad pueden definir una experiencia diferenciada.

Con esta nueva propiedad, Aman sumará su cuarto destino en el Caribe y continuará fortaleciendo su presencia en el continente americano, donde recientemente inauguró Amanvari, en Los Cabos, y mantiene en desarrollo otros proyectos como Aman Miami Beach, Aman Beverly Hills y Amancaya, en Exuma, Bahamas.

Desde su fundación en 1988, con Amanpuri en Phuket, Tailandia, la marca ha construido una identidad alrededor de refugios íntimos, arquitectura integrada al entorno y una hospitalidad que privilegia la discreción. Hoy, su colección reúne 36 hoteles, resorts y residencias en 21 destinos.

Con Amantaru, esa filosofía encuentra un nuevo escenario en Puerto Rico. Un destino donde el lujo se proyecta desde la amplitud del paisaje, la privacidad de una playa virgen y la posibilidad de vivir el Caribe desde una perspectiva más pausada y exclusiva.