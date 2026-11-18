De las playas de Baja California a los paisajes de Marruecos, pasando por las tradiciones de Bali y las aguas turquesas de Filipinas, Aman propone una temporada invernal para viajar sin prisas, reconectar con uno mismo y descubrir el lujo desde otra perspectiva.

¿Quién dijo que el invierno tiene que ser sinónimo de frío y días grises? Para quienes prefieren cambiar el abrigo por un traje de baño y las bajas temperaturas por paisajes espectaculares, Aman tiene una invitación difícil de rechazar: descubrir algunos de los destinos más fascinantes del mundo a través de experiencias donde el lujo, la naturaleza, la cultura y el bienestar son los grandes protagonistas.

Esta temporada, la colección hotelera presenta una selección de escapadas pensadas para disfrutar del sol invernal, desde nuevos refugios frente al mar hasta retiros de bienestar, aventuras en la naturaleza y encuentros culturales que van mucho más allá de unas vacaciones tradicionales.

Baja California: el nuevo hotspot de Aman

Uno de los grandes protagonistas es Amanvari, el nuevo refugio de la firma en East Cape, Baja California Sur. Inaugurado en agosto de 2026, este exclusivo resort cuenta con apenas 18 casitas independientes en Costa Palmas, donde el desierto se encuentra con las aguas del mar de Cortés.

La propuesta es perfecta para quienes buscan desconectarse sin renunciar a la aventura: paseos en barco, snorkel, buceo y excursiones para observar ballenas durante su temporada migratoria forman parte de la experiencia. Y para los días en los que el único plan es no hacer absolutamente nada, sus piscinas y espacios de bienestar ofrecen el escenario ideal.

Bali y Camboya: viajes que conectan con la cultura

Para quienes disfrutan conocer un destino desde sus tradiciones, Bali es una apuesta segura. En Amandari, los huéspedes podrán vivir de cerca las celebraciones de Galungan y Kuningan, del 13 al 23 de enero de 2027, dos de las festividades más importantes del calendario hindú balinés.

También destacan las cenas Purnama bajo la luz de la luna llena, con propuestas gastronómicas elaboradas a partir de ingredientes locales, y las experiencias de teatro de marionetas tradicional Wayang, acompañadas por música de gamelán.

En Camboya, Amansara presenta una nueva etapa después de una serie de renovaciones. Sus suites, espacios gastronómicos y áreas sociales han sido reinventados, mientras que las nuevas instalaciones de hidroterapia amplían su propuesta de bienestar. A esto se suman experiencias culturales en Siem Reap, recorridos por el lago Tonlé Sap y cenas privadas a bordo del barco Amanbala. Todo, a pocos minutos de los legendarios templos de Angkor.

Tailandia y Filipinas: el llamado del océano

En Phuket, Amanpuri vuelve a recibir a sus huéspedes con novedades que elevan todavía más su experiencia frente al mar de Andamán. Nuevos pabellones de dos habitaciones con piscina privada, una Spa House ampliada y una renovada Sunset Terrace forman parte de su propuesta. Para explorar la costa con otro nivel de exclusividad, también se incorpora el Riva 86 Domino, una embarcación de lujo ideal para descubrir algunos de los rincones más espectaculares de Tailandia.

Más al este, Amanpulo invita a cambiar el ritmo en una isla privada de Palawan, rodeada por arrecifes de coral y aguas turquesas. De diciembre a marzo, la llegada de los vientos Amihan crea condiciones ideales para practicar kitesurf, ya sea con clases en su centro especializado o disfrutando de la experiencia por cuenta propia.

Uno de sus espacios más especiales es Kawayan Bar, una estructura flotante de bambú donde los días transcurren entre picnics sobre el mar, cócteles y atardeceres. Para completar la escapada, su programa Wellness Escape combina tratamientos inspirados en las tradiciones filipinas, gastronomía y actividades diseñadas para una estancia de cuatro noches.

Marruecos: desierto, diseño y bienestar con Novak Djokovic

Si lo tuyo son los destinos que combinan aventura, arquitectura y experiencias únicas, Amanjena, en Marrakech, tiene todos los ingredientes. El invierno es una de las mejores épocas para descubrir Marruecos: los días soleados y las temperaturas agradables permiten recorrer la medina, perderse entre los zocos, explorar el desierto de Agafay o aventurarse hacia las montañas del Atlas.

Pero hay un motivo adicional para poner este destino en el radar. Del 18 al 20 de diciembre, Novak Djokovic, embajador global y asesor de bienestar de Aman, dirigirá un retiro exclusivo en la propiedad. La experiencia estará enfocada en movimiento, atención plena y desarrollo personal, con una mirada a las disciplinas y hábitos que han acompañado al tenista en su trayectoria deportiva.

Vietnam y Sri Lanka: bienestar con sabor local

En la costa vietnamita, Amanoi propone una escapada donde la cultura y el bienestar se encuentran con uno de los paisajes más espectaculares del país. Clases de cocina tradicional, talleres de cerámica Cham y experiencias para descubrir el legado del antiguo Reino de Champa forman parte de su agenda.

La renovación personal también ocupa un lugar central, con tratamientos de spa, sesiones de Reiki y el programa Mobility and Recovery Retreat, desarrollado en colaboración con Novak Djokovic y disponible durante todo el año.

En Sri Lanka, Amanwella apuesta por una combinación irresistible de playa, surf y gastronomía. Ubicado en Tangalle, frente a una extensa playa de arena dorada, el resort es un punto de encuentro para surfistas de distintos niveles. Esta temporada, además, incorpora nuevas experiencias culinarias que van desde cenas entre arrozales hasta veladas iluminadas por faroles junto a la piscina.

India: lujo entre tigres, palacios y naturaleza

Para quienes buscan una experiencia invernal diferente, India también forma parte de la ruta. En Aman-i-Khás, junto al Parque Nacional de Ranthambore, los nuevos pabellones con piscina privada elevan la experiencia de hospedarse en medio de la naturaleza. Las terrazas privadas, piscinas de inmersión y cenas exclusivas permiten disfrutar de la tranquilidad del entorno sin perder de vista la posibilidad de explorar uno de los hábitats más emblemáticos del tigre de Bengala.

Por su parte, Amanbagh, en Rajastán, invita a descubrir una India más íntima y auténtica. Rodeado de palmerales y paisajes rurales, este refugio combina arquitectura inspirada en los palacios tradicionales con experiencias en pueblos locales, visitas a antiguas fortalezas y templos, gastronomía de la granja a la mesa y programas de bienestar inspirados en el Ayurveda.

El lujo de viajar a otro ritmo

Más que una colección de destinos para escapar del frío, la propuesta de Aman para este invierno refleja una nueva manera de entender los viajes: experiencias más personales, contacto genuino con la cultura local y espacios donde el tiempo parece avanzar de otra forma.

Ya sea frente al mar de Cortés, bajo la luna llena de Bali, en medio del desierto marroquí o entre los paisajes naturales de India, la invitación es la misma: hacer una pausa, explorar el mundo y disfrutar de esos pequeños grandes momentos que convierten un viaje en algo verdaderamente inolvidable.