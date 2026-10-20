De los templos ancestrales de Asia a las islas privadas del Pacífico y los paisajes históricos de Europa, Aman y Remote Lands presentan cinco expediciones exclusivas que redefinen el arte de viajar con privacidad, acceso privilegiado y experiencias a medida.

El verdadero lujo ya no consiste únicamente en llegar a destinos extraordinarios, sino en descubrirlos de una manera excepcional. Bajo esta premisa, Aman y Remote Lands presentan su colección de expediciones en jet privado para 2028, una propuesta que combina hospitalidad de alto nivel, itinerarios cuidadosamente diseñados y acceso exclusivo a algunos de los lugares culturales, espirituales y naturales más fascinantes del mundo.

La nueva colección contempla cinco expediciones por Asia, Europa y Medio Oriente, con grupos reducidos de entre 16 y 18 huéspedes por viaje. Cada recorrido integra vuelos privados, estancias en los santuarios de Aman y experiencias concebidas para explorar el destino desde una perspectiva íntima y privilegiada, donde la sofisticación convive con la autenticidad y el descubrimiento.

Para 2028, la propuesta incorpora dos nuevos itinerarios —Cultural Treasures of Asia y From Islands to Ancient Worlds—, junto con el regreso de Discover Southeast Asia y China’s UNESCO Treasures. Una colección que invita a recorrer el mundo sin prisas, con la atención al detalle y la serenidad que distinguen a la firma.

Cinco expediciones, una nueva forma de descubrir el mundo

Discover Southeast Asia: la esencia del sudeste asiático

6 al 19 de febrero y 29 de octubre al 11 de noviembre de 2028 | 13 noches

Tras la respuesta favorable de sus ediciones anteriores, esta expedición regresa en dos fechas para explorar Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia a través de una combinación de patrimonio milenario, paisajes tropicales y tradiciones ancestrales.

El itinerario contempla estancias en Amanoi, Amantaka, Amansara, Amanpuri y Aman Nai Lert Bangkok, cinco propiedades que ofrecen distintas maneras de aproximarse a la riqueza cultural y natural de la región. Entre los momentos más destacados figuran una ceremonia Baci en Laos, un vuelo en helicóptero sobre los templos de Angkor y paseos privados en yate por escenarios costeros de extraordinaria belleza.

Del curso del río Mekong a las formaciones de piedra caliza de la bahía de Phang Nga, el recorrido propone una inmersión en el sudeste asiático que equilibra exploración, contemplación y descanso.

Cultural Treasures of Asia: un viaje por el patrimonio espiritual del continente

4 al 19 de marzo de 2028 | 15 noches

Uno de los estrenos de la colección, Cultural Treasures of Asia conecta Japón, Camboya, China, Bután e India en una travesía dedicada a algunas de las expresiones culturales y espirituales más emblemáticas de Asia.

En Aman Tokyo, la experiencia comienza con encuentros privados con la tradición japonesa, desde una ceremonia del té hasta una sesión de elaboración de sushi con un maestro chef y lecciones de espada samurái. Más adelante, Amansara ofrece una perspectiva privilegiada de Angkor Wat mediante un recorrido en helicóptero, mientras que Amandayan abre las puertas a los paisajes montañosos de la garganta del Salto del Tigre, en China.

La ruta continúa en Amankora, en Bután, donde una caminata conduce al monasterio de Taktsang, conocido como el Nido del Tigre, suspendido sobre un acantilado. Una ceremonia tradicional de bendición para la longevidad completa esta etapa, antes de continuar hacia Amanbagh, en India.

El viaje culmina en Agra, con una llegada en jet privado para visitar el Taj Mahal, uno de los monumentos más reconocidos del mundo y una de las grandes joyas arquitectónicas de la India.

China’s UNESCO Treasures: entre dinastías, monumentos y paisajes extraordinarios

14 al 26 de mayo de 2028 | 12 noches

El patrimonio histórico y natural de China protagoniza esta expedición, que regresa con un itinerario de 12 noches entre antiguas ciudades, monumentos imperiales y escenarios montañosos.

Con estancias en Amanfayun, Amandayan y Amanyangyun, el recorrido propone descubrir distintas facetas del país mediante experiencias que van más allá de los circuitos tradicionales. Las llegadas en jet privado a Xi’an y Zhangjiajie acercan a los viajeros a los célebres Guerreros de Terracota y a las espectaculares formaciones de arenisca de Wulingyuan.

Entre los momentos más memorables se encuentran un almuerzo con champaña en la Gran Muralla China, un crucero privado por el Lago del Oeste y una visita al casco antiguo de Lijiang, reconocido por la UNESCO. Una travesía que combina historia, arquitectura y naturaleza bajo una perspectiva de acceso privilegiado.

From Islands to Ancient Worlds: de islas remotas a ciudades históricas

4 al 21 de octubre de 2028 | 17 noches

La segunda gran novedad de 2028 amplía los horizontes de la colección con un itinerario que enlaza Japón, Filipinas, Indonesia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina y Turquía, además de una selección de destinos insulares y enclaves históricos que conectan Asia con Europa y Medio Oriente.

La aventura comienza en Aman Kyoto con una velada privada acompañada por geishas. Después, el viaje se traslada a Amanpulo, en Filipinas, un refugio insular donde la privacidad y la naturaleza marcan el ritmo de la estancia. En Indonesia, Amanjiwo sirve como punto de partida para descubrir Borobudur y Prambanan, dos conjuntos monumentales de enorme relevancia histórica y espiritual.

La ruta continúa hacia la costa adriática de Montenegro, con una estancia en Aman Sveti Stefan y una excursión en helicóptero a Mostar, Bosnia y Herzegovina, para conocer el emblemático puente Stari Most y su casco antiguo de herencia otomana. El recorrido concluye en Estambul, una ciudad donde confluyen siglos de historia y distintas tradiciones culturales.

El lujo de viajar a otro ritmo

Más que una colección de destinos, las expediciones de Aman y Remote Lands representan una manera distinta de entender el viaje de lujo: grupos reducidos, aviación privada, alojamientos excepcionales y encuentros que permiten aproximarse a cada lugar desde su dimensión más auténtica.

La propuesta se distingue por la combinación de itinerarios ambiciosos con momentos de intimidad, desde ceremonias tradicionales y visitas culturales privadas hasta vuelos panorámicos y experiencias gastronómicas cuidadosamente seleccionadas. Todo ello bajo una filosofía en la que la exclusividad no depende de la ostentación, sino de la calidad del acceso, la atención al detalle y la libertad de descubrir.

Con cupos limitados y una demanda elevada, la colección invita a planificar con anticipación una experiencia concebida para quienes consideran que el viaje es, en sí mismo, una de las formas más refinadas de disfrutar el mundo.

Reservaciones e información

Las expediciones de Aman Private Jet 2028 pueden consultarse y reservarse a través de Remote Lands.