Entre sabores que remiten a la memoria, una terraza con vistas a la ciudad y una cocina que apuesta por la identidad, Altanera celebra tres años en la Roma Norte.

Hay lugares que se visitan para comer y otros que terminan convirtiéndose en parte de la vida cotidiana de una ciudad. Altanera pertenece a esa segunda categoría. Desde hace tres años, el restaurante ocupa las alturas de Colima 161, en la Roma Norte, donde la cocina mexicana, la coctelería y una terraza abierta a la Ciudad de México se encuentran en un mismo escenario.

Al frente de la propuesta está el chef Gerardo Vázquez Lugo, quien ha construido en Altanera una cocina mexicana de sabores reconocibles, pero abordados desde una mirada propia. No se trata de hacer una cocina mexicana de postal, sino de trabajar con aquello que forma parte de su memoria gastronómica y llevarlo a una mesa contemporánea.

La carta reúne platos como guacamole con chapulines, esquites, quesabirria con caldo, chambarete en chile morita, pescado zarandeado y pastel de horchata. Preparaciones que hablan de México sin necesidad de explicarlo demasiado: el sabor aparece primero y el discurso llega después.

Cocinar desde la memoria

Para Vázquez Lugo, la cocina mexicana no parece ser una colección de recetas inamovibles, sino un territorio que puede seguir explorándose.

Esa perspectiva se reconoce en una carta que parte de ingredientes y preparaciones familiares para construir una experiencia que funciona tanto para quien busca reconocer un sabor conocido como para quien llega dispuesto a descubrirlo por primera vez.

El resultado es una cocina generosa, pensada para compartir y, sobre todo, para acompañar la conversación. Porque en Altanera la comida parece ser apenas el comienzo de algo que continúa alrededor de la mesa.

Una terraza para mirar la ciudad

La experiencia cambia cuando se levanta la mirada. Desde Altanera, la Roma se convierte en parte del escenario. La terraza aporta una dimensión distinta al restaurante: la comida puede comenzar a plena luz del día, continuar con un cóctel y terminar cuando la ciudad ya cambió de ritmo.

La barra acompaña esta dinámica con una propuesta de coctelería que también encuentra inspiración en ingredientes y sabores mexicanos. Es una extensión natural de una experiencia que no distingue demasiado entre comida, cena y sobremesa.

Y quizá ahí está uno de los mayores atractivos de Altanera: la posibilidad de que una comida no tenga que terminar cuando llega el último plato.

Tres años que también pertenecen al equipo

Celebrar un aniversario en gastronomía significa hablar de mucho más que un restaurante. Detrás de cada plato hay cocineros, meseros, anfitriones, proveedores y todas las personas que hacen posible que un servicio funcione. También están los comensales que regresan, los amigos que han acompañado el proyecto y quienes han convertido una mesa en parte de sus propias historias.

En tres años, Altanera ha construido precisamente eso: una comunidad alrededor de la comida. El aniversario, entonces, no es solamente una celebración del tiempo transcurrido. Es también una oportunidad para reconocer todo aquello que sucede detrás de un restaurante y que rara vez aparece en el plato.

Seguir cocinando, seguir recibiendo

Tres años después, Altanera parece tener claro qué quiere conservar: una cocina mexicana con identidad, una hospitalidad cercana y un espacio donde la gente pueda quedarse un poco más.

La apuesta hacia adelante no necesariamente pasa por cambiarlo todo, sino por continuar explorando una cocina que tiene sus raíces en México y que encuentra en la ciudad el escenario para seguir evolucionando.

Porque al final, hay restaurantes a los que uno llega por curiosidad, otros a los que vuelve por un plato y algunos a los que regresa simplemente porque se está bien.

Altanera parece querer pertenecer a esa última categoría.

Altanera

Colima 161, Roma Norte

Ciudad de México