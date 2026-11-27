Con El Nuevo Sol, el hotel prepara una celebración de Año Nuevo que combina una cena de cuatro tiempos, coctelería y un ritual con velas para cerrar ciclos y dar la bienvenida a una nueva etapa.

Recibir el Año Nuevo puede convertirse en algo más que una cuenta regresiva y un brindis a medianoche. Para despedir el 2026 de una manera diferente, Alexander Hotel prepara El Nuevo Sol, una experiencia que combina gastronomía, coctelería y un ritual simbólico inspirado en los nuevos comienzos.

La celebración tendrá lugar el próximo 31 de diciembre en Alexander Bar, donde los invitados podrán disfrutar de una cena especial y participar en una dinámica pensada para hacer una pausa antes de comenzar el 2027: dejar atrás aquello que ya cumplió su ciclo y poner en palabras los deseos para el año que comienza.

Un ritual de luz para comenzar de nuevo

El momento más especial de la noche llegará antes de la medianoche. Cada invitado recibirá una tarjeta y una vela para escribir aquello que desea dejar atrás y una intención que quiera llevar consigo al nuevo año.

Conforme avance la velada, las luces se apagarán para dar paso a un momento simbólico de transición. Después, las velas comenzarán a encenderse una a una hasta formar una luz colectiva, en la que cada llama representará los deseos y propósitos de quienes participan.

El ritual culminará con la llegada del 2027, cuando los asistentes levantarán sus velas para dar la bienvenida a un nuevo ciclo. La tradición de las doce uvas también formará parte de la celebración, acompañando los deseos que suelen marcar los primeros minutos del año.

La propuesta gira alrededor de una idea sencilla: cada final también puede ser el comienzo de algo nuevo.

Una cena de cuatro tiempos para despedir el año

La experiencia estará acompañada por un menú de cuatro tiempos que reúne ingredientes de temporada, sabores frescos y notas cítricas.

La cena comenzará con una ensalada de burrata con granada y mandarina. Después llegará la pesca del día en salsa de vino blanco y cítricos, acompañada de puré de papa y ensaladilla de berros.

Como plato fuerte, se servirá cordero con jus, puré de malanga, reducción de vino tinto y espárragos. Para cerrar, el postre será una deconstrucción de strudel de manzana.

La propuesta gastronómica estará acompañada por una selección de bebidas que incluye Mandarin Spritz, Pink Pepper Spritz, Lemon Butter y Verdejo High, además de copas de vino tinto Aruma y prosecco.

¿Cuánto cuesta recibir el 2027 en Alexander Hotel?

Con El Nuevo Sol, Alexander Hotel propone una alternativa para quienes buscan celebrar el Año Nuevo en un ambiente más íntimo, donde la gastronomía y los rituales simbólicos tengan un lugar especial.

La experiencia se realizará el 31 de diciembre de 2026, a partir de las 21:00 horas , en Alexander Bar, ubicado dentro de Alexander Hotel, en Torre Virreyes.

El precio es de $3,300 pesos por persona e incluye la cena de cuatro tiempos, la selección de bebidas y el ritual especial de medianoche.

Para reservar, puedes comunicarte al 55 7915 8332 o escribir a **nye@namronhospitality.com **. También puedes consultar más información en alexanderhotel.mx .

Una noche para soltar, agradecer y comenzar de nuevo. Así es como Alexander Hotel propone recibir el 2027: entre velas, buenos deseos y una celebración alrededor de la mesa.