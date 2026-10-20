El próximo 24 de octubre, el helipuerto del hotel se convertirá en un estudio al aire libre para una mañana de Sculpt y Hot Pilates con vistas panorámicas de la Ciudad de México.

Entrenar con el Bosque de Chapultepec como telón de fondo y la ciudad extendiéndose hasta el horizonte será posible en Alexander Hotel, que prepara una nueva edición de Thirdspace, una experiencia que combina ejercicio, arquitectura y convivencia en uno de los escenarios más singulares de la capital.

El próximo sábado 24 de octubre, el helipuerto de la propiedad, ubicada en Torre Virreyes, recibirá dos sesiones de 45 minutos dirigidas por AARDE, estudio de entrenamiento situado en Lomas de Virreyes. La propuesta invita a salir de los espacios fitness convencionales y comenzar el día con una rutina que suma movimiento, vistas privilegiadas y un ambiente pensado para conectar con otras personas.

La jornada contará con dos horarios: a las 7:30 y a las 8:30 de la mañana, con modalidades de Sculpt y Hot Pilates. Los nombres de los instructores se anunciarán próximamente.

Entrenar con la ciudad a los pies

La ubicación es uno de los grandes atractivos de esta experiencia. Desde las alturas de Alexander Hotel, el paisaje urbano y las áreas verdes de Chapultepec acompañarán una mañana dedicada al bienestar, en un entorno que pocas veces se asocia con una sesión de ejercicio.

La iniciativa forma parte de Thirdspace, un concepto que propone crear espacios de encuentro más allá de la casa y el trabajo. En esta ocasión, el hotel transforma su helipuerto en un punto de reunión para quienes buscan integrar la actividad física a su estilo de vida, sin dejar de lado el diseño, el entorno y la convivencia.

Más que una clase convencional, la propuesta busca reunir a una comunidad con intereses afines alrededor del movimiento y el cuidado personal.

Marcas que acompañan la experiencia

AARDE encabezará la jornada como aliado principal, mientras que otras marcas se sumarán para complementar la experiencia. Lululemon aportará equipamiento y obsequios para los asistentes; Momentum participará con sueros, y Susalia y Saudabel ofrecerán una selección de snacks y productos.

La colaboración reúne propuestas vinculadas con el entrenamiento, la nutrición y el estilo de vida activo, en una mañana que combina actividad física y momentos para compartir.

Una nueva manera de experimentar el lujo urbano

Con esta iniciativa, Alexander Hotel amplía su propuesta más allá del hospedaje y explora nuevas formas de conectar con la ciudad. Ubicado en Pedregal 24, frente al Bosque de Chapultepec, el hotel destaca por su arquitectura contemporánea, su diseño y una filosofía de hospitalidad que apuesta por la privacidad y la atención personalizada.

Thirdspace refleja una tendencia dentro del universo del lujo: experiencias que privilegian el bienestar, el tiempo personal y la posibilidad de descubrir espacios desde una perspectiva diferente.

La cita será el sábado 24 de octubre de 2026, con sesiones a las 7:30 y 8:30 horas. Los boletos estarán disponibles a través del sitio web de AARDE.

Para quienes buscan una forma distinta de comenzar el fin de semana, la propuesta combina ejercicio, vistas extraordinarias y una oportunidad para disfrutar la Ciudad de México desde las alturas.

Más información: Alexander Hotel | Instagram: @alexanderhotel.mx