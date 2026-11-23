Frente al Bosque de Chapultepec y en las alturas de Torre Virreyes, este hotel invita a cambiar el ritmo de la ciudad por unos días de buena gastronomía, descanso y bienestar. Una escapada urbana que demuestra que no siempre hay que viajar lejos para desconectarse.

¿Quién dijo que para sentirse de vacaciones hay que salir de la ciudad? A veces, todo lo que necesitamos es cambiar de escenario, olvidarnos de los pendientes y darnos permiso de disfrutar sin mirar el reloj. Justo de eso va la experiencia en Alexander Hotel, un refugio de lujo ubicado en Torre Virreyes, frente al Bosque de Chapultepec, donde la Ciudad de México se vive desde una perspectiva mucho más tranquila.

Miembro de The Leading Hotels of the World y reconocido con Una Llave MICHELIN en 2025 y 2026, Alexander apuesta por una idea de lujo que no necesita grandes despliegues para hacerse notar. Aquí, la experiencia está en los detalles: espacios amplios, privacidad, materiales de gran calidad y un servicio personalizado que hace que cada estancia se sienta especial.

Una suite con vistas para olvidarse de todo

Uno de los grandes atractivos del hotel son sus suites, diseñadas para convertir cualquier visita en una pausa de verdad. El mobiliario italiano personalizado, la ropa de cama de algodón egipcio de 600 hilos y los baños revestidos en mármol crean una atmósfera elegante y acogedora, perfecta para quedarse un poco más de lo planeado.

Las vistas panorámicas también hacen lo suyo. Desde las alturas, es posible contemplar el verde del Bosque de Chapultepec o el skyline de la capital, dos escenarios que cambian por completo la manera de disfrutar la ciudad. Y si a eso sumamos un servicio de concierge disponible las 24 horas, la experiencia se vuelve todavía más cómoda.

El plan puede ser tan sencillo como despertar sin alarma, pedir algo rico, disfrutar de la vista y dejar que el día avance sin demasiados planes. Porque sí, no hacer nada también puede ser un gran lujo.

Una mesa que merece su propio viaje

Si hay algo que puede convertir una escapada en una experiencia memorable, es comer bien. Y Alexander Hotel tiene una propuesta que vale la pena descubrir en Alexander Bar, donde la chef Anna Sophia Serrano presenta una cocina contemporánea con influencias europeas y técnica francesa.

La filosofía de su cocina gira alrededor del producto y de llevar cada ingrediente a su mejor versión. Para conseguirlo, recurre a procesos como fermentaciones, cocciones prolongadas y salsas elaboradas con especial cuidado, dando como resultado platillos llenos de sabor y personalidad.

Uno de los protagonistas de la propuesta es el caviar, que aparece en distintas preparaciones y maridajes, incluso en algunas creaciones dulces. Una manera interesante de explorar este ingrediente desde una perspectiva menos convencional.

Entre los platillos que llaman la atención están el lenguado europeo Meunière, el filete mignon Prime, el camarón jumbo de Ensenada con crema de rábano picante y la burrata con tres variedades de jitomate heirloom.

La idea es disfrutar cada tiempo sin prisa y, por supuesto, darle a la sobremesa el lugar que merece. Después de todo, ¿qué sería de una buena escapada sin una comida que se alargue un poquito más?

El momento de consentirse

Una estancia en Alexander tampoco estaría completa sin dedicarle unas horas al bienestar. Su spa ofrece un ambiente íntimo con dos salas privadas de tratamiento y cabinas de vapor, ideal para desconectarse del ruido exterior y concentrarse en uno mismo.

Para quienes prefieren mantenerse activos incluso durante sus días de descanso, el hotel cuenta con gimnasio equipado y opciones de entrenamiento personalizado. También es posible organizar sesiones privadas de yoga, contar con entrenadores personales o incluso disfrutar de un coach de jogging.

Lo interesante es que cada huésped puede armar su propia experiencia: comenzar el día con ejercicio, reservar una tarde para el spa o simplemente quedarse en la suite disfrutando de un momento de tranquilidad.

Una escapada que no necesita maleta

En una ciudad tan dinámica como la CDMX, encontrar espacios para hacer una pausa se ha vuelto casi una necesidad. Alexander Hotel propone precisamente eso: cambiar la rutina sin tener que organizar un viaje, tomar un vuelo o pasar horas en carretera.

Su ubicación frente a Chapultepec, su propuesta gastronómica, las experiencias de bienestar y una hospitalidad enfocada en los pequeños detalles hacen de este hotel una opción para celebrar una ocasión especial, organizar un fin de semana en pareja o simplemente regalarse una noche diferente.

Porque a veces el mejor plan no es conocer un lugar nuevo, sino disfrutar de uno que ya conocemos desde otra perspectiva. Y si además incluye una buena cena, una suite espectacular y unas horas de spa, mucho mejor.

Alexander Hotel

Torre Virreyes, Ciudad de México.

Más información y reservaciones: alexanderhotel.mx

Instagram: @alexanderhotel.mx