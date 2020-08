Apasionado por la vida, agradecido por sus raíces y poniendo en alto a Latinoamérica el artista, Adrian Gómez, experimenta con trabajos laboriosos desde su niñez y continúa trabajando en en proyectos con arcilla.

Logra resaltar su estilo personal a través de experiencias en sueños y vivencias. Su trabajo subyace en piezas oníricas y conceptos realistas. Un ejemplo son las lámparas ‘Kaus’ con seres amorfos que asoman una forma tierna y a su vez, estética. ‘Estas esferas las concebí primero en un cuento que escribí a los ocho años, habla acerca de la vida y de la energía de todo ser que habita el planeta’ afirma, Adrián.

Nómada y buscador de nuevas historias, Adrian nos platicó acerca de sus próximos proyectos, entre ellos su participación en la plataforma que busca perpetuar el trabajo artesanal y artístico, Back to the Roots. Es un creativo joven pero con una clara visión acerca de transmitir e impulsar a nuevos talentos a seguir sus sueños. Un artista exigente consigo mismo y humilde con los demás, de pureza innata y soñador por naturaleza. A continuación, la entrevista:

¿Por qué te identificas con la cerámica para expresar tu lado creativo?

Es un material muy noble, para mí esa nobleza habla de lo que nos brinda el planeta tierra, pienso que si viene de la tierra, es un elemento que cuida de nosotros y de nuestra estadía en este plano existencial. Trabajar con materiales nobles, me hace acercarme más a mis raíces. Además de mi visión como artista también tengo una ética como arquitecto, que se enfoca en crear piezas de lujo inteligente.

¿Cómo logras retroalimentar tu inspiración?

Me gusta apreciar la vida, la trascendencia y las tendencias, corrientes y formas. No busco parecerme a nadie, me gusta pensar en un trabajo limpio, contemporáneo, minimalista y que tenga una congruencia con el cuidado de la tierra.

¿Por qué hay un recurrente en tu trabajo con figuras abstractas y siluetas amorfas?

Son parte de una inocencia infantil, algunas piezas tienen nombres como Kaus Metatrón y Kaus Sefirot, seres conectados con el universo. Mi colección de ‘The White Devil’ muestra una clara influencia de mis raíces venezolanas y su idiosincrasia. Mi trabajo cuenta una historia a veces, compleja. Mi equipo y yo buscamos apegarnos a la realidad inmersiva con inusuales materiales reciclados. Buscamos hacer arte ético.

Mi proceso creativo nunca para, reflexiono, anoto ideas en mi libreta y todo el tiempo estamos mi equipo y yo abiertos a ideas y nos gusta pasar el tiempo experimentando, personalizar ideas de clientes.

¿Te inspiras en el lado espiritual de la vida?

Sin duda. Me enriquece leer sobre historias, dónde nacen las cosas, conocer las culturas, busco siempre aprender algo nuevo.

¿Cómo te gustaría ser recordado?

Quiero llevarme una grata satisfacción de mis metas, quisiera que pensaran en mí como alguien que logró sus sueños. Me gusta ser multifacético. Tengo un equipo con diversos talentos como curadores, artesanos, diseñadores y cineastas, que en conjunto logramos resultados increíbles. Somos 23 que movemos ‘la nave’.

¿Qué papel ha jugado tu familia en tu vida profesional?

Mi abuela es mi mayor inspiración y a reutilizar. Mi familia ha sido apasionada de la gastronomía, hecho que me ha forjado a ser disciplinado, a sensibilizarme y a ser una apasionado de la vida. Me han enseñado a trabajar por lo que quiero.

¿Qué consejo le das a las nuevas generaciones de artistas?

No quedarse en una sola técnica, abrirse a nuevas formas de expresión, a la tecnología, perderle el miedo a la experimentación, a lo nuevo.

Cuéntanos acerca de tu participación en la plataforma Back to the Roots.

Agradezco la oportunidad de formar parte de esta nueva forma de comercio electrónico que busca llegar a nivel global. Me siento orgulloso de formar parte de esta comunidad.

¿Cómo has vivido el confinamiento?

La parte de estar aislado la he tenido desde chico, me gusta guardar distancia entre lo ordinario y meterme de lleno a lo mío. Pienso que hay que adaptarnos a una nueva era donde la tecnología tiene un papel muy importante. Hay que adecuarnos a los cambios.

