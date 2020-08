Hacienda La Solariega reconoció la labor de los coordinadores de ‘Cocinamos México’, proyecto creado por Abelardo Marcondes, quien creó esta idea de llevar platillos preparados con amor a aquellos que más lo necesitan.

‘Transitando por la CDMX veo que hay muchas personas sin hogar y sin alimento, no

solamente a causa de la contingencia, si no lamentablemente es su forma de vivir. Desde

ese momento, decidí que si cocino para mí, puedo cocinar para otras personas. Entonces

me acerqué a unos amigos y allí comenzó todo’ detalló, el empresario brasileño radicado

en nuestro país desde hace 15 años.

Por su parte, Rodrigo Velázquez, Coordinador de experiencias en Hacienda La Solariega

comentó que ‘parte de los objetivos de la empresa siempre ha sido sumarse a proyectos

de causa, debido al confinamiento no podíamos aportar en CDMX, así que

decidimos apoyar en Querétaro, pues un proyecto, sin ningún fin de lucro y con el único objetivo de ayudar a la gente que lo necesite’.

El día de hoy, Cocinamos México está presente en 16 ciudades de la República Mexicana,

llevando alimento nutritivo y un mensaje de esperanza a la gente en situación de calle,

familias con bajos recursos, personas vulnerables y sin empleo, así como también a

afectados por la pandemia generada por COVID-19.

Junto a coordinadores y voluntarios, el proyecto ha llegado a convertirse en la campaña

que más ha crecido en estos tiempos de emergencia sanitaria, llegando a 200 mil comidas entregadas en menos de 5 meses en distintas ciudades de nuestro país

como: Ciudad de México, Acatlan, Aguascalientes, Cancun, Guadalajara, Monclova,

Monterrey, Pachuca, Puebla, Reynosa, San Luis Potosi, Teoihuacán, Toluca, Valle de Bravo,

y, recientemente Querétaro y San Miguel de Allende.

‘En este proyecto no hay religión, nacionalidad ni política, todos nos sumamos por la

misma causa’ concluyó, el creador de Cocinamos México.

Para participar, no se necesita nada más que las ganas de aportar, así sea cocinando desde

casa, con medidas de seguridad e higiene; donando insumos alimenticios o despensas, o

bien, como como voluntario participando de la entrega de comidas.

Cada ciudad tiene su centro de acopio, sin embargo las redes sociales de son el enlace

para cualquier persona que sumarse y apoyar. En instagram los encuentras como @cocinamosmexico