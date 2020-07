Oaxaca de Juárez es considerada este 2020 la mejor ciudad turística del mundo al localizarse en el lugar número uno de las categorías Top City overall, como mejor ciudad, y en el Top City Mexico, mejor ciudad de México, del concurso The World’s Best 2020 de la revista Travel + Leisure.

La grandeza y diversidad de México es infinita en su riqueza cultural, lo que hace al país uno de los destinos preferidos por el turismo internacional y ahora se corona como la mejor ciudad turística.

Después de que los lectores de la publicación internacional votaran por las 25 mejores ciudades del mundo para viajar, Oaxaca fue ganadora. Sin embargo, no fue el único reconocimiento, pues también la ciudad colonial se erigió como la mejor ciudad de México para visitar.

Los reconocimientos por haber ganado las dos categorías fueron enviados directamente a la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa debido a que por la emergencia sanitaria del coronavirus no se pudo celebrar de manera física.

.