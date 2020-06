Nos guste o no, hay que estar en casa y con millones de nosotros trabajando desde nuestro espacio en este momento, estamos haciendo todo lo posible para mantenernos motivados, controlar nuestra ansiedad inducida por el Coronavirus y garantizar que nuestros espacios sean santuarios limpios e inspiradores.

Es un hecho que estar en cuatro paredes limita nuestro panorama y nos hace cuestionarnos qué tanto soportamos las adversidades. La humilde planta de interior está haciendo su mayor regreso desde la década de los 70 en este momento, gracias a su capacidad para ayudar a sentirnos tranquilos, mejorar la calidad del aire y reducir la presión arterial. (Sí, de verdad). No hay mejor momento para considerar traer el exterior al interior y convertirse en una madre o padre de plantitas.

Quizá estás pensando: está muy bien agregar un helecho a tu mesita de noche o una planta de maceta en la ventana … pero ¿cómo mantenerlas vivas? Si no se te da cuidar plantas de interior (no entres en pánico, no estás solo), vale la pena invertir en una planta de interior que no requiera mucho mantenimiento.

Descubre 3 fáciles de cuidar.

ARECA: PON UNA PALMERA EN TU VIDA

Se dice que esta planta tropical proviene de Madagascar, pero también es habitual encontrarla en países como Malasia. Forma parte de las mejores plantas de interior para purificar el aire, ya que filtra el formaldehído, el xileno y el amoníaco.