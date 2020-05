ONE MORE TIP: Si eres novata en el cepillado en seco, elige un cepillo con cerdas de una dureza media a suave, y no lo utilices en la cara.

2. Aprende la técnica: Los trazos y su dirección dependen de la zona del cuerpo, así que echa un vistazo a estas imágenes para conocerlos.

3. Hazlo con suavidad: Cuando cepilles tu cuerpo, aplica cierta presión, pero no te excedas; recuerda que tu piel es muy sensible. Es normal que, al terminar el cepillado, tu piel esté un poco enrojecida, pero si está roja brillante o irritada, lo has hecho demasiado fuerte.

4. Cepíllate en la ducha o en la bañera: Antes de darte una ducha, cepíllate la piel en seco. Recuerda que estás eliminando las células muertas. Toma un baño después y continua con tu rutina.

5. Limpia tu cepillo una vez a la semana: Igual que lavas tus toallas, es importante que limpies tu cepillo corporal a menudo con un jabón suave y agua caliente. Deja que se seque por completo antes de utilizarlo de nuevo, preferiblemente en un zona soleada de tu casa o en el exterior si tienes espacio.

Guía para cepillar correctamente: