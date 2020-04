View this post on Instagram

#CocinamosCDMX Nace como una consecuencia de la contingencia donde podemos desde nuestras casas ofrecer nuestro tiempo para cocinar para las personas que no tienen recursos ni techo. Son más de 400 kits con pasta, proteína y verduras cada uno que serán preparados por más de 40 voluntarios en la Ciudad de México . Estos kits serán entregados en el centro histórico de martes a viernes, durante las próximas 4 semanas o hasta que termine la contingencia ¡Es muy fácil participar! 🍽 Puedes cocinar o enviar alimentos. Si tienes dudas , no dejes de contactarnos.🍚