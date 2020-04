La Metropolitan Opera ha organizado una gala lírica para recaudar fondos con más de 40 artistas que podrá verse en directo y por internet hoy sábado 25 de abril.

Un encuentro virtual con grandes estrellas de la ópera, presentado por Peter Gelb, director artístico del Met, y por el responsable musical del coliseo, Yannick Nézet-Séguin, quien conectará desde Montreal. La gala se ofrecerá en directo desde el escenario del Met a excepción de un fragmento grabado previamente por Nézet-Séguin al piano, a la que seguirán la intervención de numerosos artistas líricos desde sus respectivos hogares, dispersados por el mundo.

Entre otros figuran Javier Camarena, Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak, Piotr Beczala, Javier Camarena, Diana Damrau, Renée Fleming, Elina Garança, Jonas Kaufmann, Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Lisette Oropesa, René Pape, Anita Rachvelishvili, Nadine Sierra, Bryn Terfel, Michael Volle, Pretty Yende y Sonya Yoncheva. La iniciativa forma parte del proyecto “The Voice Must Be Heard”, una campaña de recaudación de fondos para el teatro neoyorquino.

Un evento para disfrutar desde casa sin precedentes con muchos de los cantantes más conocidos del mundo tocando a través de Skype desde sus hogares en todo el mundo. El evento se transmitirá en vivo de forma gratuita en el sitio web de Metropolitan Opera el sábado 25 de abril a la 1 p.m. EDT (6 p.m. BST, 7 p.m. CET) y tendrá una duración de cuatro horas.

El concierto estará disponible en internet durante 24 horas. (Clic aquí).