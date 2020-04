La feminidad encuentra una nueva intensidad en ‘The Only One’, la última creación de la línea The Only One de Dolce & Gabbana Beauty. Esta fragancia hipnótica, cautivante, seductora y apta para toda hora, se convertirá en tu favorita.



El director italiano Matteo Garrone vuelve a colaborar con la actriz Emilia Clarke para la campaña ambientada en una trattoria tradicional de Roma. Aclamada por la multitud, su aura natural y su feminidad intensa provocan la fascinación de todos.

Puedes hacer un match perfecto con tu pareja, pues The One for Men Eau de Parfum Intense, es considerada una nueva expresión de sofisticación atemporal que exalta el magnetismo.

También pueden ser un regalo ideal para celebrar a mamá o papá en su día.