En el contexto de la cuarentena en nuestro país, decenas de festivales y miles de eventos de música en vivo se han cancelado o pospuesto y los más afectados son los músicos, staff y todos aquellos que trabajan en la industria del entretenimiento musical.

Por ello, por primera vez, las promotoras musicales independientes más grandes de México harán comunidad bajo un mismo esfuerzo, para traer a más de 40 bandas nacionales e internacionales en un festival donde caben todos los géneros y las audiencias.

¿CÓMO LO HARÁN?

Far Away Together se transmitirá diariamente, del 4 al 20 de abril, en web streaming por todo el mundo, tomando el lugar de cuarentena de cada artista como escenario y tu dispositivo como boleto de entrada. Cualquier persona podrá conectarse y ser parte de esta nueva forma de relacionarse con el entorno desde casa.

La cerveza y la música comparten una larga amistad. Es por eso que las cervezas de Grupo Modelo se unen al festival Far Away Together. Cerveza Victoria, Corona, Pacífico, Modelo, Bud Light, Michelob ULTRA y Cucapá, han sumado fuerzas como patrocinadores porque saben que la música siempre ha estado ahí para nosotros, tanto en momentos buenos como en los difíciles, y es momento de honrar esa larga amistad.

Del donativo total, el 60% será para todas las bandas y su staff y el 40% será destinado a El Día Después, asociación mexicana que creará un programa de restauración comunitaria musical una vez que termine la contingencia para grupos vulnerables dentro de la industria (músicos, staff y trabajadores).

Far Away Together es una iniciativa que nos une a pesar de la distancia para disfrutar juntos lo que más nos gusta: la música. La meta es recaudar 500 mil pesos en 30 días.

Puedes donar directamente aquí.

El Día Después es una asociación civil y se transforma en una plataforma para la acción: una herramienta que permite acercar a la ciudadanía con diversas organizaciones que tienen décadas trabajando por un México más justo. Una iniciativa de Bahidorá, Ceremonia, MUTEK MX, NRMAL y Trópico, por mencionar algunos.