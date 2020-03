Scott Kelly, es un astronauta retirado de la NASA que pasó casi un año en la Estación Espacial Internacional. Estar atrapado en casa puede ser un desafío. Para los que se quedan en casa para ayudar a detener la propagación del coronavirus. Aquí hay algunos consejos para vivir en aislamiento, de alguien que ha estado en solitario.

Sigue un horario:

Crea una especie de bitácora con horarios establecidos para todos tus deberes: mantener limpio tu espacio, cocinar, trabajar, revisar correo o pendientes, comer e incluso, para descansar. No se trata de estar sin hacer nada, recuerda que la mente vuela cuando no está ocupada. Así que ‘ocúpate’.

Mantén la calma:

Cuando vives y trabajas en el mismo lugar durante días, la parte personal y laboral puede volverse una pesadilla. Tómate el tiempo para realizar también actividades divertidas y establece un límite de tiempo para temas de trabajo.

No olvides incluir en tu agenda una hora de acostarte constante. Los científicos de la NASA estudian detenidamente el sueño de los astronautas cuando están en el espacio, y han descubierto que la calidad del sueño se relaciona con la cognición, el estado de ánimo y las relaciones interpersonales, todo esencial para superar una misión en el espacio o una cuarentena en el hogar.

Necesitas un pasatiempo:

Cuando estás confinado en un espacio pequeño, necesitas enfocarte en otra cosa que no sea el trabajo, el silencio y la absorción que puedes encontrar en un libro físico, uno que no te envía notificaciones ni te tienta a abrir una nueva pestaña, no tiene precio. También puedes practicar un instrumento, probar una manualidad o hacer algo de arte.

Mantén un diario:

La NASA ha estado estudiando los efectos del aislamiento en los humanos durante décadas, y un hallazgo sorprendente que han hecho es el valor de llevar un diario. Si te encuentras cronometrando los eventos de los días (que, bajo las circunstancias, podrían volverse repetitivos), intenta describir lo que estás experimentando a través de tus cinco sentidos o escribe sobre recuerdos. Escribir sobre tus días te ayudará a poner sus experiencias en perspectiva y te permitirá mirar más adelante sobre lo que ha significado este momento único en la historia.

Conecta:

Los científicos han descubierto que el aislamiento es perjudicial no solo para nuestra salud mental, sino también para nuestra salud física, especialmente nuestro sistema inmunológico. La tecnología hace que mantenerse en contacto sea más fácil que nunca, por lo que vale la pena hacer tiempo para conectarse con alguien todos los días; en realidad, podría ayudarte a combatir el virus.

No olvides estos consejos. Ah, y lávate las manos, a menudo.