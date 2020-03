KAWS no es ajeno a traducir sus obras de arte exclusivas al ámbito digital. El aclamado artista con sede en Brooklyn, hace su incursión en la realidad aumentada al lanzar una experiencia de realidad virtual para conmemorar el evento del 75 aniversario de M&M en 2017.

Titulado ‘Expanded holiday’, el proyecto abarca una exposición pública junto con dos ediciones. La presentación presenta 12 esculturas a gran escala con la firma de KAWS, que estará disponible para los fanáticos en las principales ciudades y lugares de todo el mundo, incluidos Qatar, Hong Kong, Londres, Nueva York, Tokio y más. .

Este arte callejero se llevará a cabo desde el 12 de marzo hasta el 26 de marzo.

Te compartimos la Ruta KAWS:

Doha (MIA Park – Museum of Islamic Art)

Hong Kong (Observation Wheel)

Londres (Millennium Bridge)

Melbourne (National Gallery of Victoria)

Australia New York (Brooklyn Museum)

New York (Times Square)

París (The Louvre Pyramid)

Sao Paulo (Ibirapuera Park)

Seúl (Dongdaemun Design Plaza)

Taipei (National Chiang Kai-shek Memorial Hall)

China (Serengeti National Park)

Tokio (Shibuya Crossing)