Para celebrar San Valentín y el amor por lo auténtico la plataforma Back to the Roots y la tienda The Bobby Boga, harán una genuina presentación en Ciudad de México para todos los amantes de bolsos.

Las piezas serán seleccionadas a manera de curaduría para que los buscadores de tendencias se lleven una experiencia personalizada de los accesorios de la diseñadora francesa basada en Nueva York, Ingrid Bruha, que toma inspiración una línea de moda funcional y práctica, pero lista para impresionar.

En su proceso sostenible de diseño y producción, Ingrid utiliza pieles recuperadas de abrigos vintage y derivados de la industria alimenticia, así como plumas extraídas sin crueldad.

Ingrid es una diseñadora en busca de la originalidad de las cosas. Su marca ha sido desde su lanzamiento, un gran impacto para los amantes de accesorios, en específico de las bolsas. Personalmente, la diseñadora cuida cada detalle de sus creaciones, como un artista cuida de su obra.

Y es que, en la filosofía de Ingrid consiste en transmitir las emociones, memorias y sentimientos en una bolsa, apostando por piezas atemporales, que se convierten en reliquias modernas, capaces de sobrevivir el paso del tiempo y modas, y que las convierte en herencias que se traspasan de generación en generación.

Al buscar un camino hacia la sustentabilidad, lo primero que hay que modificar son los patrones de consumo, eso es lo que busca Back to the Roots, plataforma que crea una comunidad de maestros artesanos y artistas. Alejándose de la inmediatez del consumo masivo y apostando por la sencillez y el minimalismo como un estilo de vida, cargado de significado e intención.

Consigue el regalo perfecto este San Valentín el próximo 12 de febrero a las 17:00 – 19:30 horas en The Bobby Boga, ubicado en Monte Ararat 220.