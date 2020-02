Aprovechando que esta semana es llamada Mexico City Contemporary Art Week en conjunto con las ferias de arte consolidadas como Material Art Fair, Salón ACME y Zsona Maco, así como las nuevas propuestas que incluyen a BADA MX y Feria Maroma.

Además de inauguraciones de exposiciones en diversos museos y galerías, así como activaciones de performance internacional dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo METRO, se presenta por primera vez ‘Casa No Name´.

Hasta el 07 de febrero amantes del arte contemporáneo podrán visitar con previa cita este espacio efímero en Polanco. Los visitantes podrán apreciar postales y cajas de FEDEX intervenidas por artistas, además de otras obras por separado de Armando de la Garza, Betsabé Romero, Juan Carlos Mendoza y Juan Carlos Mendoza, por mencionar algunos.

No Name Art busca apoyar a talento artístico global, el reto de esta edición fue plasmar en una postal con técnicas como fotografía, pintura, collage y escultura lo que los artistas quisieran expresar, el tema fue libre dejando a los creativos libre expresión. Además de difundir el arte, se dará un donativo al MUNAL, para restaurar sus sales 1,2 y 3.

Desde su primera edición, No Name tiene el compromiso de impulsar y fomentar el arte en México para crear conciencia sobre la importancia del trabajo y la creación artística. Por ello, cada año la feria reconoce la labor de las personas que generan un cambio significativo en el ámbito artístico y que representan los verdaderos valores de No Name.

Vive la experiencia de #NoName, Feria de Arte Anónimo, ahora en Casa No Name para visitar le exhibición y adquirir tu obra favorita. Para hacer cita marca al 52-50-5803.