People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), la organización ecologista lanzó un polémico mensaje al culminar la presentación del medio tiempo. Mientras millones alababan y bailaban la actuación de Jennifer Lopez en el medio tiempo del Super Bowl LIV, la organización lanzó un mensaje acusando a la estrella de usar plumas en la bandera de Puerto Rico que usó en el show.

La cantante mostró con orgullo la bandera de Puerto Rico, un detalle que PETA Latino no dejó pasar en su lucha por los derechos de los animales. ‘Esta bandera podría haber ondeado sin matar aves’, escribieron en un tuit a través de su cuenta @PETA_Latino. El mensaje fue acompañado de una foto del show y una leyenda que desató las críticas en las redes sociales. Algunos defendieron a la Diva del Bronx, otros creen que el uso de pieles animales es usual en ella y otros cuestionaron la veracidad de la afirmación de PETA. Otro aspecto que la organización no dejó pasar fue que, como cada año, preparó un anuncio para ser transmitido en la Super Bowl , el cual fue censurado por parte de la cadena FOX, encargada de emitir el evento. Al final, el anuncio termina dejando un mensaje que dice: “Respeto es el derecho que tiene todo ser vivo”, apareciendo finalmente la marca de la organización y el hashtag #EndSpecism y #FinAlEspecismo.

¿Cuál es tu postura?