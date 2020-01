No se necesita un bastidor para plasmar una buena composición, un ejemplo de ello fue la intervención que hicieron artistas en la tercera edición de No Name, feria que se realiza cada año, donde el nombre del artista queda en el anonimato hasta que el espectador adquiere la obra.

Esta vez, el histórico recinto de El Museo Nacional de Arte, fue el óptimo lugar para presentar ante cientos de personas inmersas en el coleccionismo y la cultura, arte de múltiples creativos tanto mexicanos como a nivel global, en tamaño postal y en cajas de FedEx.

FedEx ha sido el cómplice entre No Name y los artistas gracias a que las obras han recorrido kilómetros a lo largo de todo México para que ayer por la noche, estuvieran presentes en el evento que busca una conexión más pura con el arte.

Los artistas que colaboraron en esta edición interviniendo una serie de cajas FedEx fueron: Adán Paredes, Barbs Arenas, Carlos Vivar, Fabiola Tanus, Gurtubay, Isabel Leñero, Jorge Tellaeche, Lao Gabrieli, Letizilla, Hilda Palafox ‘Poni’, Tania Esponda, Tsimáni, Villanueva MG y, Armando de la Garza.

¡Un ejemplo de que la creatividad no tiene límites para expresarse!