Hablar de Martin Scorsese, significa hablar de uno de los mejores cineastas de todos los tiempos, y recientemente presentó su último filme ‘The Irishman’, que aborda temas como la mafia, la política y la vejez al puro estilo del director nacido en Queens, Nueva York.

Este proyecto, se programó en algunos cines seleccionados durante los primeros días de diciembre y poco tiempo después, llegó a la plataforma streaming. Un movimiento hasta el momento poco común en la industria.

Aunque las opiniones parecen divididas ante este nuevo capitulo en el curriculum de Scorsese; a nosotros, nos pareció una buena idea dejarles algunos puntos para no perderse este largometraje que como dice el propio director ‘no se trata de una historia fiel a los hechos lo que en verdad importa es retratar este mundo, sus personajes y la manera en que se comportan‘.

Basada en el libro ‘I Heard You Paint Houses’ de Charles Brandt, habla de diferentes etapas en la vida del irlandés, Frank Sheeran. Una de las virtudes más relevantes de la cinta, consiste en la ambientación de diversas décadas con saltos constantes en el tiempo que, con un trabajo excelso en vestuario y efectos especiales, hacen que en ningún momento pierdas la ubicación de los hechos; aunado a una mezcla constante de escenas actuadas con vídeos históricos reales durante toda la película, a Scorsese siempre le ha gustado elegir personajes interesantes y crear mundos auténticos que de la mano te llevan a cierta época.

Sin los grandes actores que le dieron vida a los personajes de este filme seguramente este trabajo no sería lo mismo, Scorsese reurrió a viejos colaboradores que lo han puesto en el top de directores de películas de mafia de todos los tiempos como: Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pescique, a quienes hemos visto en cintas como Taxi Driver(1976) Goodfellas (1990) y Casino (1995). Además, un sin fin de caras conocidas aparecen como actores secundarios como Robert «Bobby» Cannavale y Jesse Plemons por nombrar algunos, uno de los mejores repartos que hemos visto en películas.

La música es un factor obligatorio en las películas de este director, su mancuerna con el músico Robbie Robertson ya no es una sorpresa, pues han trabajado en más de diez ocasiones juntos, además se unió como supervisor musical Randall Poster, para darle un sonido único que funcionara con el salto en las décadas de la trama, se utilizó tanto música original compuesta por Robertson como algunos clásicos de diferentes épocas. Abajo les dejamos el playlist oficial de esta movie:

La historia detrás de este largometraje es sin duda una de las mejores razones para no perderte de este estreno, el guionista encargado fue Steven Zaillian, conocido por películas como ‘American Gangster’, ‘Gangs of New York’, ‘Hannibal’, y ‘La lista de Schindler’, con la cual ganó un Premio Óscar en 1993. Cabe mencionar, que la última media hora de la película resulta un poco cansada e incluso redundante, sin embargo, transmite la esencia de la cinta.